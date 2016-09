Oslo. Natürlich verließ Mario Götze Norwegen nicht so strahlend wie der Doppelpacker Thomas Müller. "Ich hätte gerne ein Tor gemacht", gestand der Fußball-Weltmeister nach seiner blassen Vorstellung beim 3:0 in Oslo. Der 24-Jährige entschied sich aber für ein positives Resümee der Länderspielwoche. "Ich freue mich jetzt, wieder nach Dortmund zu kommen. Wir haben wichtige Spiele vor uns."

Lehmann-Polemik

Mal abgesehen von der Polemik des früheren Nationaltorhüters Jens Lehmann, der als RTL-Experte Götzes Tatendrang rügte ("Er gibt einem immer das Gefühl, dass er irgendwie nichts macht"), kehrt der 24-Jährige mit einer Anschubhilfe zum BVB zurück. Joachim Löw verschaffte ihm wertvolle Spielpraxis. Beim 2:0 gegen Finnland bereitete Götze beide Tore vor, in Oslo gab's keinen Fortschritt."Er wird noch ein paar Spiele brauchen", meinte Löw: "Ich denke, dass es für ihn positiv war, den Wechsel nach Dortmund zu machen. Dort glaube ich, wird man auf ihn zählen die nächsten Jahre." Im Training habe er phasenweise schon wieder den wahren Mario Götze erlebt. Und Löw entdeckte "auch wieder ein Lächeln auf seinem Gesicht".Jetzt liegt der Ball in Dortmund, bei Trainer Thomas Tuchel. "Klar, ich komme zurück, um zu spielen, das steht außer Frage", sagte Götze vorsichtig: "Aber ob es so kommen wird, entscheidet der Trainer."