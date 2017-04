Weiden/Nürnberg. (mr) Das ist ein starker Vertrauensbeweis: Der 1. FC Nürnberg verlängert den Vertrag mit dem derzeit verletzten Dennis Lippert vorzeitig. Der gebürtige Weidener zog sich vor fünf Wochen einen Kreuzbandriss nicht zu. Wie lange der Vertrag künftig läuft, das teilte der Zweitligist nicht mit. Zu Vertraglaufzeiten macht der Club grundsätzlich keine Angaben. Vermutlich dürfte der Kontrakt bis Juni 2019 laufen.

Nach seinem Kreuzbandriss Ende März und der OP befindet sich Club-Eigengewächs nun seit rund einer Woche in der Reha am Valznerweiher. Ausgestattet mit Krücken und Schiene stattete der Youngster dabei Andreas Bornemann einen Besuch ab, um seinen Vertrag beim 1. FC Nürnberg vorzeitig zu verlängern. "Wir sind von Dennis' Qualitäten überzeugt, dabei spielt die Verletzung keine Rolle. Wir wollen ihn weiter an uns binden und mit dem neuen Vertrag unsere Wertschätzung ausdrücken", wird der Sportvorstand auf der Club-Homepage zitiert.Der Reha-Patient freut sich über das Vertrauen: "Das ist die erste schwere Verletzung in meiner Karriere. Umso schöner, dass der Verein weiter auf mich baut und mich mit meinem ersten Profivertrag ausstattet. Ich will jetzt schnellstmöglich zurückkommen, um den Club beim Erreichen seiner Ziele zu unterstützen." Lippert hat seit seinem Debüt in der Profielf Anfang Februar sechs Zweitligaspiele bestritten.