Düsseldorf. Endlich wieder Fußball-Bundesliga! Nicht nur Markus Gisdol ist froh, dass die Saison fortgesetzt wird. Einen Tag nach dem Pflichtspieldebüt von Titelverteidiger FC Bayern im neuen Jahr beim SC Freiburg greifen die meisten Clubs aus der deutschen Eliteliga am Samstag wieder ins Geschehen ein. "Als Fußball-Fan hat das Leben wieder einen Sinn", sagte Gisdol, der Trainer des Hamburger SV, schmunzelnd und voller Vorfreude auf die Partie beim bislang ebenfalls enttäuschenden VfL Wolfsburg am letzten Hinrunden-Spieltag.

Nach 30 Tagen Winterpause stehen gleich mehrere interessante Partien an. Dass die Bayern am 20. Mai zum 27. Mal die Schale überreicht bekommen, bezweifeln die Wenigsten. Auch wenn Leipzigs Trainer Ralph Hasenhüttl vor Wiederbeginn trotzig behauptet, weiter am Bayern-Thron rütteln zu wollen: "Ich habe nicht das Gefühl, dass ich ihnen schon zur Meisterschaft gratulieren muss." Der freche Aufsteiger will im Heimspiel gegen den starken Tabellen-Vierten Eintracht Frankfurt beweisen, dass die beeindruckende Hinrunde kein Zufall war. Neben dem Nordderby in Wolfsburg und dem Verfolger-Duell in Leipzig stehen zwei Trainer-Debüts im Blickpunkt. In seinem ersten Bundesligaspiel als Chefcoach will Torsten Frings mit Schlusslicht Darmstadt 98 gegen Mönchengladbach gleich ein Zeichen setzen.Die Chancen, im Stadion am Böllenfalltor den dritten Saisonsieg zu feiern, stehen nicht schlecht. Denn der neue Borussia-Coach Dieter Hecking hatte auch nicht viel Vorbereitungszeit, um sein Team auf den Abstiegskampf einzuschwören. Nur drei Punkte trennen die Fohlen vom Relegationsplatz.