Porto. Europameister Portugal hat einen letzten Test vor dem Start in die WM-Qualifikation standesgemäß für sich entschieden. Ohne den angeschlagenen Cristiano Ronaldo bezwangen die Südeuropäer am Donnerstag in Porto den Fußball-Zwerg Gibraltar klar mit 5:0 (1:0). In den weiteren Partien schlug Spanien Belgien mit 2:0 (1:0), die Niederlande verloren gegen Griechenland mit 1:2 (1:1). Frankreich gewann in Italien mit 3:1 (2:1).

Für Portugal war Nani in der 27. und in der 55. Minute als zweifacher Torschütze erfolgreich, obendrein trafen Joao Cancelo (73.), Bernardo Silva (76.) und Pepe (79.). Die Portugiesen starten am Dienstag mit einem Auswärtsspiel in der Schweiz in die EM-Qualifikation.Im Stadio San Nicola von Bari sicherten Anthony Martial (17.), Olivier Giroud (28.) und Lavyin Kurzawa (81.) den französischen Testspielsieg, für Gastgeber Italien traf Graziano Pelle (21.) zum zwischenzeitlichen Ausgleich. In Brüssel steuerte Spaniens Stürmerstar David Silva von Manchester City beide Treffer zum Erfolg gegen Belgien bei (34./62.).Für eine Überraschung sorgten die Griechen mit ihrem Auswärtserfolg bei den Niederländern, die zuletzt bereits durch die verpasste EM-Qualifikation nicht nur in der Heimat reichlich Häme abbekommen hatten. Konstantinos Mitroglou (29.) und Giannis Gianniotas (74.) wendeten nach dem frühen Rückstand durch Georginio Wijnaldum (14.) für den Außenseiter noch die Partie.