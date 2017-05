Im 74. DFB-Pokalfinale hoffen die Rivalen auf das Ende ihrer titellosen Zeit. Der BVB ist der Favorit, doch die Unruhe um Trainer Tuchel und Torjäger Aubameyang störte die Vorbereitung. Frankfurt will die Außenseiterchance nutzen.

Ich spüre eine große Ruhe. Thomas Tuchel, Trainer von Borussia Dortmund

Berlin. Borussia Dortmund will das Endspiel-Trauma überwinden, Eintracht Frankfurt die historische Titelchance nutzen: Das Berliner Olympiastadion wird zur Endstation Sehnsucht. Nach drei Finalniederlagen an gleicher Stätte in den vergangenen drei Jahren nimmt der BVB im Pokal-Showdown am Samstag (20 Uhr/ARD und Sky) einen neuen Anlauf. Für die Frankfurter könnte eine mittlerweile 29 Jahre anhaltende titellose Zeit zu Ende gehen.Anders als zuletzt geht die Borussia als Favorit in das 74. Endspiel um den DFB-Pokal. Von einer optimalen Vorbereitung konnte angesichts der anhaltenden Schlagzeilen über die ungewisse Zukunft von Trainer Thomas Tuchel und Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang jedoch keine Rede sei. Gut möglich, dass beide am Samstag Abschied vom Revierclub nehmen.Vor allem der Zoff zwischen Tuchel und BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke brachte die Borussia in Wallung. Selbst ein Sieg über Frankfurt kann die zerrüttete Beziehung wohl nicht mehr retten. Obwohl die Vereinsführung noch immer von einem ergebnisoffenen Gespräch mit Tuchel in den Tagen nach dem Finale spricht, stehen die Zeichen auf Trennung. Gleichwohl wirkte der Coach am Tag vor dem Anpfiff gelassen: "Ich spüre eine große Ruhe."Tuchel hofft noch immer auf eine Versöhnung. Auf Medienberichte über sein angeblich angespanntes Verhältnis zu Teilen der Mannschaft reagierte er selbstbewusst. "Die Ereignisse haben für viel Klebstoff gesorgt - auch zwischen den Spielern und mir. Es wäre ansonsten auch nicht möglich, solche Leistungen zu erbringen", sagte er mit Verweis auf das Attentat am 11. April.Eine ähnliche Tendenz wie bei Tuchel zeichnet sich bei Aubameyang ab. Hartnäckig halten sich Gerüchte, wonach der neue Bundesliga-Torschützenkönig vor einem Transfer zu Paris Saint-Germain steht. Laut "Bild" hat er die Vereinsführung bereits über seinen Wechselwunsch informiert. Bei einer Offerte über 70 Millionen Euro könnten Watzke und BVB-Sportdirektor Michael Zorc schwach werden und den vertraglich bis 2020 an den BVB gebundenen Gabuner ziehen lassen.Im Vergleich zum BVB verspürt die Eintracht weniger Druck. Die schwächste Mannschaft der Bundesliga-Rückrunde gilt in den Wettbüros als großer Außenseiter. Unbändiger Einsatz soll die im Vergleich zum BVB offenkundigen spielerischen Defizite ausgleichen. Mit pathetischen Worten schworen sich die Hessen auf die erste Pokal-Finalteilnahme seit dem 0:1 vor elf Jahren gegen den FC Bayern ein. "Das ist größte Spiel meiner Karriere", sagte Kapitän Alex Meier, "ganz Frankfurt wartet auf den Titel".

Rund um das Finale

ErfolgeDie Borussia hat den DFB-Pokal bisher dreimal gewonnen (1965, 1989, 2012) und steht zum neunten Mal im Endspiel. Bei einem Sieg würde der Revierclub mit Nürnberg, Köln und Frankfurt gleichziehen. Die Frankfurter könnten im siebten Finale den fünften Triumph nach 1974, 1975, 1981 und 1988 bejubeln.NovumFrankfurt und Dortmund stehen sich zum ersten Mal in einem Pokalendspiel gegenüber. Die häufigste Finalduelle lieferten sich der FC Bayern und der BVB (4).Rekord IDie Borussia steht zum vierten Mal in Serie im Finale. Das gelang bisher noch keinem Verein. Doch der Revierclub sorgte im Vorjahr für eine unliebsame Rekordmarke. Nie zuvor verlor ein Team drei Pokalendspiele hintereinander.Rekord IIDer Weg von Frankfurt in das Finale war holprig. Gleich dreimal musste die Eintracht in ein Elfmeterschießen - zuletzt im Halbfinale in Mönchengladbach (7:6). Damit stellte sie den Rekord ein. Dem VfB Stuttgart war das 1996/1997 ebenfalls geglückt.Rekord IIILässt man die Elfmetertreffer außer Acht, schoss die Eintracht auf dem Weg in das Finale nur fünf Tore. Mit noch geringer Ausbeute qualifizierte sich seit Gründung der Bundesliga 1963 noch kein Team für das Endspiel.