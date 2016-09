Györ. Mit einem glanzlosen Arbeitssieg haben die deutschen Fußball-Frauen ihre makellose Qualifikation zur Europameisterschaft 2017 perfekt gemacht. Ein Eigentor von Viktória Szabó in der 29. Minute bescherte dem Olympiasieger am Dienstag in Györ einen glücklichen 1:0 (1:0)-Erfolg im abschließenden Gruppenspiel gegen Ungarn. "Das war nicht optimal. Wir haben das heute nicht so gut gemacht, unpräzise gespielt und immer wieder die Bälle verloren. Jetzt heißt es: Mund abputzen", sagte Bundestrainerin Steffi Jones im ZDF.

Dennoch schloss der bereits für die Endrunde in den Niederlanden qualifizierte Titelverteidiger die Gruppe 5 nach dem achten Sieg im achten Spiel mit der Maximalpunktzahl 24 und einem Torverhältnis von 35:0 als unangefochtener Gewinner ab. Das stimmte dann auch Jones, die nach Olympia die Nachfolge von Silvia Neid angetreten hatte, milde. "Insgesamt bin ich glücklich und zufrieden. Die Mannschaft hat das Bestmögliche gegeben, ich nehme einiges mit."In einer langweiligen Partie ohne Höhepunkte blieb die DFB-Auswahl allerdings den Nachweis ihrer Klasse schuldig. Kein Wunder, hatte Jones ihre Startelf gegenüber dem 4:0 in Russland doch gleich auf sieben Positionen verändert. Dem Kombinationsspiel des Favoriten war dies eher abträglich. Gegen das aggressive Pressing der defensiv eingestellten Hausherrinnen, die im Hinspiel noch mit 0:12 untergegangen waren, fand der Olympiasieger mit den Neulingen Jacqueline Klasen und Hasret Kayikci kaum ein Mittel. Anja Mittag und Tabea Kemme waren die einzigen Spielerinnen, die vor einem Monat im Olympia-Finale gegen Schweden auf dem Rasen standen und Gold holten.

Frauenfußball

EM-Qualifikation Gr. 5Ungarn - Deutschland 0:1Russland - Kroatien 5:01. Deutschland 8 35:0 242. Russland 8 14:9 143. Ungarn 8 8:20 84. Kroatien 8 8:15 75. Türkei 8 3:24 4