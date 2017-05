Der fünfte Meistertitel am Stück lindert die Bayern-Wunden. Groß reden lässt sich die Pflicht-Trophäe nicht, die Münchner Jäger sind einfach zu schwach. Der Trainer verspricht für die Zukunft mehr. Den "großen Knall" und "verrückte Dinge" soll es aber nicht geben.

München. "Mia san Meister" - die Bayern können wieder lachen. Auch wenn die 27. Meisterfeier des ewigen Champions mühsam in Schwung kam, war das schnelle Erfolgserlebnis mit dem wahrlich meisterlichen 6:0 (3:0) beim VfL Wolfsburg Balsam für die Wunden, die der Doppel-K.-o. in Champions-League und DFB-Pokal gerissen hat. "Am Mittwoch waren wir traurig, jetzt sind wir glücklich, so ist der Fußball", bemerkte Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge zum flotten Stimmungswechsel nach der schmerzhaften Cup-Niederlage gegen Borussia Dortmund.Und so gönnten sich die Münchner Fußballstars beim Tanz in den Mai ein verdientes "Schluckerl" (David Alaba) auf den "ehrlichsten Titel" (Rummenigge), der alljährlich ganz oben im Pflichtenheft von Torjäger Robert Lewandowski und seinen Kollegen steht. Selbst Rummenigge konnte als Party-Animateur den historischen fünften Meistertitel am Stück aber nicht besonders groß reden. "Wir lassen uns eine deutsche Meisterschaft aber auch nicht kleinreden", erklärte er. Basta!"Es ist nicht selbstverständlich, dass man jedes Mal deutscher Meister wird", betonte auch Kapitän Philipp Lahm, der nun am 20. Mai seine ruhmreiche Karriere als Fußballprofi zumindest mit der Schale in der Hand beenden kann; zum achten Mal übrigens, so häufig wie vor ihm nur Bastian Schweinsteiger, Oliver Kahn und Mehmet Scholl.Die Schwäche der Bayern-Jäger um Borussia Dortmund beschädigt den Wert der Münchner Alltagsarbeit in der Bundesliga. Aber es sind auch die seit dem Triple-Triumh 2013 geweckten eigenen Ansprüche, Europa erobern zu wollen. "Wir haben nicht diesen arroganten Anspruch, jedes Jahr das Triple zu gewinnen", sagte Rummenigge. "Deutscher Meister ist ein toller Titel."Die Vorlage, die der FC Ingolstadt mit seinem 0:0 in Leipzig geliefert hatte, verwandelten die Bayern immerhin konsequent. Besonders Carlo Ancelotti war scharf auf seinen ersten Titel in Deutschland. "Er wollte das Ding unbedingt heute holen", berichtete Hummels nach dem Torfest, für das Doppeltorschütze Lewandowski, Alaba, Arjen Robben, Thomas Müller und Joshua Kimmich sorgten."Wir können jetzt die nächste Saison planen", sagte Ancelotti, der Lehren ziehen will und versprach: "Wir werden es in der nächsten Saison besser machen." Dazu soll die vermehrte Talentförderung gehören, die ein Hauptkritikpunkt an Ancelotti ist. In Wolfsburg zählten Kingsley Coman und Kimmich zu den Aktivposten. "Sie werden nächstes Jahr häufiger spielen als dieses Jahr", sagte Ancelotti über die Youngster, zu denen auch Renato Sanches zählt.