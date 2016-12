Hannover. Für hartgesottene Fans gibt es auch in der Winterpause der Bundesliga jede Menge Fußball zu sehen. Die Premier League mit dem berühmten Boxing Day ist am zweiten Weihnachtstag im Internet zu sehen. Wenige Tage nach Neujahr sind die spanische Liga und die italienische Serie A als Stream abrufbar. Das neue Geschäftsfeld für Online-Übertragungen boomt auch in Deutschland.

Die ersten Versuche waren zaghaft und nur mäßig erfolgreich. Die Telekom machte den Anfang mit der Fußball-Bundesliga, hat derzeit aber nur noch die höchsten deutschen Ligen im Basketball und im Eishockey im Angebot. Inzwischen mischt ein Newcomer den Markt auf. Seit Anfang August ist DAZN auf Sendung. Das Internet-Angebot mit dem sperrigen Namen bietet statt Streaming von Serien und Filmen ein Sportangebot mit Fußball als Lockmittel und Wachstumsmotor. Der Anbieter DAZN gehört zur britischen Perform Group. "In der Entertainment- und der Musikindustrie hat sich das Nutzerverhalten bereits massiv hin zu Streaming-Angeboten entwickelt", sagte DAZN-Chef James Rushton. Es sei "nur eine Frage der Zeit, bis das auch bei Live-Sport-Übertragungen passieren wird". Mehr als 8000 Live-Übertragungen im Jahr verspricht DAZN und bewirbt "das umfangreichste Live-Sport-Portfolio, das jemals auf einer einzelnen Plattform angeboten wurde".DAZN schnappte Sky die Premier League weg und zeigt statt des Pay-TV-Senders seit Saisonbeginn die englische Liga in Deutschland exklusiv. Dazu zeigt der neue Sport-Streamingdienst zahlreiche europäische Ligen und erwarb zuletzt sogar Bundesliga-Rechte. Statt bild.de darf von der kommenden Saison an DAZN 40 Minuten nach Spielschluss Zusammenfassungen gegen Bezahlung im Internet anbieten.Die Perform Group hat mit ihrem Angebot den deutschen Markt gestürmt. Dank Fußball sowie US-Sport aus NHL, NBA und NFL ist die Konkurrenz abgehängt. DAZN kostet 9,99 Euro im Monat. Die Telekom zeigt Sport nur für ihre Kunden umsonst. Sie verlangt 16,95 Euro monatlich für Eishockey und 14,95 Euro für Basketball. Kostenlos ist auch Sportdeutschland.tv. Zu dem nur online zu empfangenden Sender gehören eher Nischenangebote wie Volleyball- und Tischtennis-Bundesliga.