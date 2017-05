Karlsruhe nimmt leise Abschied aus der 2. Bundesliga. Fünf Clubs müssen noch um den Klassenverbleib bangen, darunter auch der TSV 1860 München und Kickers Würzburg. Hochspannung herrscht auch im Aufstiegsrennen.

Köllner enttäuscht

Ausgerechnet Lautern

Düsseldorf. Die erste Entscheidung ist gefallen: Der Karlsruher SC verabschiedet sich sang- und klanglos zum dritten Mal in der Clubgeschichte aus der 2. Fußball-Bundesliga. "Du gehörst einfach nicht mehr zu den 36 Profivereinen, das ist schon bitter", sagte KSC-Sportdirektor Oliver Kreuzer. Alle anderen Entscheidungen sind vertagt. Besonders spannend bleibt es im Aufstiegsrennen, wo das Führungsquartett im Gleichschritt siegte.Mit dem 3:2-Last-Minute-Erfolg nach 0:2-Rückstand am Samstag in Nürnberg behauptete Spitzenreiter VfB Stuttgart (63 Zähler) seine Drei-Punkte-Führung. "Am schönsten sind doch die Siege, bei denen man in der 90. Minute den Siegtreffer erzielt", sagte Simon Terodde nach der abermaligen Willensleistung der Schwaben. "Unfassbar. Wie schon oft konnten wir uns in der letzten Minute belohnen", bemerkte der Torjäger. Club-Trainer Michael Köllner war dagegen tief enttäuscht: "Wenn man eine so gute Partie abgeliefert hat, möchte man natürlich auch mit Punkten nach Hause gehen."Hinter dem VfB liefern sich Braunschweig und Hannover 96 weiterhin ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die niedersächsischen Nachbarn haben nach ihren knappen und glücklichen Erfolgen vom Sonntag beide 60 Punkte. Christoffer Nyman (55.) bescherte dem Team von Eintrach-Coach Torsten Lieberknecht den Dreier im Löwen-Duell in München. Nach dem siebten Sieg aus den zehn zurückliegenden Partien ist Braunschweig voll auf Kurs. "Es macht mich stolz, mit welchem Willen die Mannschaft auftritt", sagte Lieberknecht. Kritische Töne schlug Hannovers Coach André Breitenreiter an. Seiner Mannschaft gelang zwar gegen Fortuna Düsseldorf der fünfte Heimsieg in Serie. Doch nach dem 1:0 von Niclas Füllkrug (8.) versäumten es die 96er, ihr Torkonto aufzubessern. Auch Union Berlin (57) mischt vorne weiter mit.Ebenso spannend wie an der Tabellenspitze bleibt es auch im Tabellenkeller. Denn wer den KSC in die 3. Liga begleiten muss, ist auch nach dem 31. Spieltag offen. Ausgerechnet der 1. FC Kaiserslautern besiegelte am Samstag mit dem 3:1 im Südwestderby den dritten Karlsruher Absturz nach 2000 und 2012 aus der 2. Liga.Arminia Bielefeld (32 Punkte) verspielte beim 1:1 gegen die SpVgg Greuther Fürth in der Nachspielzeit den Sieg, hat aber noch die Hoffnung, den Absturz abzuwenden. Ein Befreiungsschlag gelang Erzgebirge Aue mit dem 3:1-Erfolg gegen die Würzburger Kickers. Der Aufsteiger aus Franken kämpft dagegen ebenso um das sportliche Überleben wie der punktgleiche TSV 1860 München (beide 33). Durch das 0:1 gegen Braunschweig ist München auf den Relegationsrang 16 zurückgefallen. "Jeder von uns schaut sich die Tabelle an. Wir müssen jetzt punkten", so 1860-Profi Stefan Aigner.