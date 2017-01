Nantes. Für eine skurrile Kopfball-Rückgabe zum deutschen Torwart Kevin Trapp hat der italienische Mittelfeldspieler Marco Verratti die Gelbe Karte gesehen. Im Auswärtsspiel seines Vereins Paris Saint-Germain gegen den FC Nantes (2:0) hatte sich der 24-jährige Italiener am Rand des eigenen Strafraums zu Boden fallen lassen, sich mit zwei Händen aufgestützt und schließlich den Ball per Kopf zu Trapp gespielt. Nach einem Moment pfiff Schiedsrichter Johan Hamel ab und zog Gelb. Er ahndete damit unsportliches Verhalten. Hintergrund ist die Regel, dass ein Torwart einen Rückpass seiner Teamkollegen nicht in die Hand nehmen darf, wenn er ihm mit dem Fuß zugespielt wird. Im Fifa-Reglement heißt es zudem, dass ein Spieler zu verwarnen sei, wenn er "bei einem Rückpass zum eigenen Torhüter den Ball absichtlich auf unkonventionelle Art mit dem Kopf, der Brust oder dem Knie spielt, um die Regel zu umgehen".