Regensburg. (mr) In der Luft fühlen sich Störche richtig wohl, den Kieler Störchen geht's da genauso. Die Bälle, die die Kicker des SSV Jahn Regensburg am Samstag hoch nach vorne schlugen, kamen postwendend wieder zurück. Und so flatterten am Ende die Störche - so werden Kiels Fußballer im Volksmund genannt - mit drei Punkten aus der Oberpfalz heim in Richtung Ostsee.

Verdient gewann Holstein Kiel am Samstag das Spitzenspiel der 3. Liga mit 3:0 (1:0). Jahn-Coach Heiko Herrlich hatte dennoch nicht viel auszusetzen: "Bei einem 0:3 hat man eigentlich keine Argumente, aber wir haben insgesamt eine gute Leistung gebracht." Trotz der Niederlage bleiben die Regensburger weiter im Aufstiegsrennen. Die Kieler sind jetzt gar Tabellenzweiter.An diesem Tag war vor den 11 089 Zuschauern (Saisonrekord) eines auffällig: Die Gäste aus dem hohen Norden hatten eine klare Struktur, wogegen die arg ersatzgeschwächten Regensburger oft zu unüberlegt anrannten und mit ihren hohen Bällen scheiterten. Die Kieler dagegen konterten konsequent: "Sie waren viel effizienter als wir," sagte Jahn-Angreifer Marco Grüttner.Während die Kieler von ihren fünf guten Chancen drei zu Toren durch Kingsley Schindler (8.), den Ex-Dortmunder Marvin Ducksch (69.) und Manuel Janzer (86.) nutzten, versagten die Regensburger immer wieder. Allein Marc Lais stand zwei Mal allein vor Torwart Kenneth Kronholm. Einen Fallrückzieher von Grüttner parierte Kiels Keeper stark. Lais landete dann wenigstens verbal einen Volltreffer: "Die Kieler waren einfach eiskalt vor dem Tor."