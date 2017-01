Doha. Auf der Zielgeraden der großen Karriere bleibt die Sehnsucht von Bayern-Kapitän Philipp Lahm nach einem neuerlichen Triumph in der Champions-League groß. "Uns läuft irgendwo die Zeit davon, vor allem den älteren Spielern. So viele Möglichkeiten bleiben nicht mehr, die Champions-League nochmal zu gewinnen", sagte der 33-Jährige am Sonntag im Trainingslager der Münchner in Doha.

Lahms Vertrag läuft noch bis zum 30. Juni 2018. Der Kapitän hatte aber wiederholt nicht ausgeschlossen, dass auch vorher Schluss sein könnte. "Es ist Fakt, dass ich einen Vertrag bis 2018 habe und es ist mühsam, jedes Mal darauf angesprochen zu werden", sagte Lahm am Sonntag. Daher solle man von einer Karriere bis 2018 ausgehen. "Wenn sich was ändern sollte, werde ich allen Bescheid geben", sagte der Weltmeister-Kapitän. Über eine Zukunft als Sportdirektor wurde wiederholt spekuliert.Wie andere Spieler und Verantwortliche vor ihm sprach sich auch Franck Ribéry für Lahms Karriereende erst in anderthalb Jahren aus. "Bayern braucht Philipp. Das ist der Kapitän und er ist sehr wichtig für Bayern", sagte der Franzose. Sein Vertrag endet wie der von Lahm 2018.