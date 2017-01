Düsseldorf. Selten war der Begriff "Herbstmeister" so falsch wie in dieser Saison. Dass die Hinrunde der Fußball-Bundesliga erst Mitten im Winter abgeschlossen wird, ändert jedoch nichts an der Genugtuung des FC Bayern München, diese zum 22. Mal in der Historie als Spitzenreiter beendet zu haben. Schließlich stand der Rekordmeister bisher in 18 von 21 ebenso gelagerten Fällen (85,7 Prozent) auch am Ende ganz oben.

"Kein Gradmesser"

Verfolgerduell

"Das Wichtigste ist immer, dass du drei Punkte holst", sagte Doppeltorschütze Robert Lewandowski, der den 2:1-Sieg beim SC Freiburg erst in der Nachspielzeit sicherte. Tags darauf zeigte Aufsteiger RB Leipzig mit dem klaren 3:0-Heimerfolg gegen Verfolger Eintracht Frankfurt, dass er sich nicht vorzeitig abschütteln lässt. Allerdings war der Sieg begünstigt durch den frühen Platzverweis von Eintracht-Keeper Lukas Hradecky, der nach 131 Sekunden einen Blackout hatte und den Ball nach einem Ausrutscher außerhalb des Strafraum mit der Hand stoppte.Mit zehn Spielern über fast die gesamte Spieldauer waren die Hessen überfordert. Deshalb mochte RB-Coach Ralph Hasenhüttl das Ergebnis nicht überbewerten. "Das Spiel war durch die frühe Rote Karte kein Gradmesser."Letztlich aber konnte das dem famosen Aufsteiger egal sein, der als Tabellen-Zweiter mit drei Punkten Rückstand auf die Bayern (42 Zähler) in die letzten 17 Saison-Partien geht. Dahinter klafft bereits eine veritable Lücke. Zur Freude der Leipziger unterlag der bisherige Dritte Hertha BSC am Sonntag in Leverkusen mit 1:3. Die Bayer-Profis Ömer Toprak (12.) und Hakan Calhanoglu (36./Handelfmeter/88.) besiegelten die fünfte Saisonschlappe der Berliner, die auch Valentin Stocker (44.) nicht abwenden konnte.Neuer Dritter ist 1899 Hoffenheim, der im direkten Duell bei den "Roten Bullen" am nächsten Samstag die Lücke etwas schließen könnte. Immerhin ist das Team von Julian Nagelsmann nach dem 2:0 in Augsburg als einziger Erstligist nach der Hinserie noch ungeschlagen. Dieses Kunststück gelang zuvor nur dreimal den Bayern und je einmal Bayer Leverkusen und dem Hamburger SV.RB-Manager Ralf Rangnick ahnt, dass die Partie gegen seinen ehemaligen Club schwierig wird: "Das ist für uns eine große Aufgabe und Herausforderung, ihnen vielleicht die erste Niederlage beizubringen." Doch die TSG will den Nimbus der Unbesiegbarkeit auch in Leipzig wahren. "Wir dürfen nicht nachlassen und wollen unsere Serie ausbauen", sagte 1899-Torwart Oliver Baumann.Dagegen hat sich für den 1. FC Köln der Abstand zu den Europa-Cup-Rängen vergrößert. Die Profis von Trainer Peter Stöger untermauerten beim 0:0 in Mainz zwar ihren Ruf als abwehrstarkes Team, blieben aber zum sechsten Mal in Serie ohne Sieg.Zwar gelangen den Revierclubs Borussia Dortmund (2:1 bei Werder Bremen) und Schalke 04 (1:0 gegen FC Ingolstadt) Erfolge gegen Abstiegskandidaten. Aber überzeugen konnten sie nicht. Immerhin: Weltmeister André Schürrle, der in Abwesenheit von Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang (Afrika-Cup) als Sturmspitze agierte, brachte den BVB mit seinem ersten Bundesligator in Schwarz-Gelb auf Champions-League-Kurs. Und beim schwachen Schalker Auftritt bewahrte Winter-Einkauf Guido Burgstaller mit einem Last-Minute-Treffer in der Nachspielzeit den Revierclub vor einem Fehlstart ins Jahr.Markant: In der unteren Tabellen-Hälfte gelang den Teams von Platz 13 abwärts kein Sieg. Neben Ingolstadt (17.), Bremen (15.) und Augsburg (13.) unterlag auch der Hamburger SV (16.). Beim 0:1 in Wolfsburg machten sich die Hanseaten durch die Gelb-Rote Karte für Albin Ekdal selbst das Leben schwer. Mit deutlichen Worten prangerte Coach Markus Gisdol die wiederholten Undiszipliniertheiten an. "Da müssen wir drüber reden. Damit hat er der Mannschaft extrem geschadet."Wenigstens einen Punkt ergatterten bei ihren Trainer-Debüts Torsten Frings (Darmstadt/18.) und Dieter Hecking (Mönchengladbach/14.). Die trostlose Nullnummer am Böllenfalltor werteten die Fußball-Lehrer zwar als kleinen Fortschritt. Zufrieden aber konnte niemand sein.