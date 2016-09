München. Die Heimpleite gegen Union Berlin soll die Münchner "Löwen" beim Auswärtsspiel gegen den FC St. Pauli noch einmal mehr anstacheln. "Wir müssen mit der Wut vom Union-Spiel im Bauch spielen", sagte Sportchef Thomas Eichin am Dienstag in München.

Konsequenter vor dem Tor

Trotz vieler Chancen hatte es am vergangenen Freitag nicht einmal zu einem Punkt zu Hause gereicht. Am Donnerstag (20.15 Uhr) soll in Hamburg zum Abschluss des 6. Spieltages in der 2. Fußball-Bundesliga wieder etwas Zählbares her.Die Partie am Millerntor gegen das Team von Ewald Lienen werde ein "heißes Duell", in dem es keinen Favoriten gebe, sagte Eichin. Punkte zu holen ist Eichin dabei wichtiger, als schön zu spielen. Man erspiele sich zwar viele Möglichkeiten, die Konsequenz vor dem Tor müsse aber besser werden. "Wir müssen 100 Prozent konzentriert sein", sagte Eichin, der seit dieser Saison Sportchef bei den "Löwen" ist. Auch wenn St. Pauli mit vier Punkten aus fünf Spielen nicht optimal gestartet ist, habe der Verein einen Trainer, der seine Mannschaft sehr gut motivieren könne. Die "Löwen" stehen mit sieben Zählern im Tabellenmittelfeld.Mut machen dürfte den Münchnern der Blick auf die Statistik: Die Sechziger gewannen die vergangenen vier Spiele gegen St. Pauli.