Barcelona. Nach dem Spiel konnte sich Luis Suárez einfach nicht zurückhalten: "Verlängert doch endlich den Vertrag mit Lio!", rief der Stürmer aus Uruguay in die Mikrofone der Journalisten. Die Botschaft galt der Chefetage seines FC Barcelona. Dank eines erneut glänzend aufgelegten Lionel Messi hatten die Katalanen kurz zuvor im spanischen Fußball-Pokal mit einem 3:1 gegen Athletic Bilbao das 1:2 aus dem Hinspiel wettmachen und ins Viertelfinale einziehen können. Damit wurde die Krise, die sich nach einem schlechten Jahresstart und erstem internen Gezänk abgezeichnet hatte, auch ohne den geschonten deutschen Nationaltorwart Marc-André ter Stegen vorerst entschärft.

Schwaches Liverpool

Messis Tor zum 3:1-Endstand nur zwölf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit, das den Titelverteidiger in die nächste Runde trug, war bereits der dritte direkt verwandelte Freistoß des Argentiniers im dritten Spiel in Serie. Zuvor hatte der 29-Jährige das 1:0 durch Suárez (35. Minute) eingeleitet. "Es gibt keinen wie Messi, er ist einzigartig", lobte Barça-Trainer Luis Enrique seinen Star. Dank des fünffachen Weltfußballers hätten die Blauroten "das Licht gefunden", schrieb am Donnerstag die Tageszeitung "La Vanguardia".Mit dem Sieg machte Barcelona auch den schlechten Start ins neue Jahr zumindest vorerst vergessen. Nach dem 1:2 bei Bilbao hatte es in der Liga beim CF Villarreal nur ein mageres 1:1 gegeben, bei dem Messi in der 90. Minute zumindest einen Punkt gerettet hatte. In der Primera División liegt der Titelverteidiger bereits fünf Punkte hinter Tabellenführer Real nur auf Platz drei - und hat schon ein Spiel mehr als die Königlichen von Weltmeister Toni Kroos bestritten.Nach dem Spiel bei Villarreal war Gerard Piqué an den Spielfeldrand gelaufen und hatte den auf der Ehrentribüne sitzenden LaLiga-Boss Javier Tebas wegen angeblicher Benachteiligungen der Katalanen durch die Schiedsrichter vor aller Augen an den Pranger gestellt. Mit böser Miene hatte der Abwehrchef gerufen: "Hast du das gesehen? Ja, du! Hast du das gesehen? Jetzt bist du sicher froh!"Trotz der 0:1-Niederlage beim FC Southampton im Liga-Pokal hat Trainer Jürgen Klopp den erneuten Final-Einzug des FC Liverpool noch nicht abgehakt. Klopp setzt auf das Halbfinal-Rückspiel am 25. Januar vor eigenem Publikum. "Wir wissen, dass wir in Anfield besser spielen können. Noch ist nichts entschieden", sagte der Coach nach dem Spiel am Mittwoch dem Radiosender BBC Radio 5. Der Auftritt seiner Reds im Hinspiel ärgerte ihn allerdings. "Wir können mit dieser Leistung nicht glücklich sein, Southampton kann mit dem Ergebnis nicht glücklich sein", betonte Klopp. "Es hätte ein 2:0 oder 3:0 sein können und müssen."