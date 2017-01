Hamburg. Heribert Bruchhagen hat den Mitgliedern und Fans des Hamburger SV eine Aufholjagd in der Rückrunde der Fußball-Bundesliga versprochen. "Wir werden unsere Möglichkeiten in der Rückrunde ausschöpfen und werden alles tun, dass wir auch in der nächsten Saison Bundesliga sind", sagte der neue Vorstandsvorsitzende der HSV-Fußball-AG am Sonntag in der Hansestadt bei seiner Antrittsrede auf der Mitgliederversammlung. "Es gibt nicht den Ansatz eines Chaos' beim HSV. Dieser Verein funktioniert großartig", betonte Bruchhagen. "Ich werde es nicht zulassen, dass der HSV als Chaos-Verein dargestellt wird." Mit 381 Mitgliedern fand die Versammlung nur einen mäßigen Zuspruch.