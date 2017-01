Madrid. Von großer Begeisterung war bei Real Madrid nach dem Gewinn des inoffiziellen Titels als spanischer Wintermeister nichts zu spüren. Eher herrschte Erleichterung bei den Königlichen um Weltfußballer Cristiano Ronaldo nach dem 2:1-Sieg gegen den FC Malaga in der Primera División. Immerhin war es der erste Sieg nach zwei Pflichtspiel-Niederlagen. Tatsächlich war es erneut ein eher glanzloses Spiel des Rekordmeisters. Mann des Abends war Abwehrchef Sergio Ramos, der nach Vorlagen von Weltmeister Toni Kroos in der 36. per Kopf und in der 43. Minute nach einer Freistoß-Flanke traf. Die Gäste schafften in der 63. Minute durch Juanpi noch den Anschlusstreffer. Sorgen bereiten Trainer Zinédine Zidane derweil zwei Leistungsträger: Verteidiger Marcelo musste in der ersten Halbzeit verletzt ausgewechselt werden, Mittelfeldstar Luka Modric ging in der Schlussphase mit Muskelbeschwerden vom Platz. Der Franzose zeigte sich frustriert, muss er doch bereits auf die verletzten Pepe und Gareth Bale verzichten.