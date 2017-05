Homburg. Tragisches Karriere-Ende in der Regionalliga Südwest: Dem Franzose Thierry Steimetz vom FC Homburg wurde infolge einer Tumor-Erkrankung der rechte Unterschenkel amputiert. Das gab der frühere Bundesliga-Club am Mittwoch bekannt. "Diese Operation wurde bereits letzte Woche bei Thierry Steimetz durchgeführt. Er ist mittlerweile wieder zuhause und ihm geht es den Umständen entsprechend gut", heißt es in der Mitteilung des Vereins.

"So schwer dieser Schritt für ihn und seine Familie auch war, gibt es Thierry die Chance auf ein gesundes Leben - und es gibt nichts Wichtigeres", sagte Homburgs Sportvorstand Angelo Vaccaro.Bei dem 33 Jahre alten Stürmer wurde bereits 2015 ein gutartiger Tumor aus der Wade entfernt. Steimetz setzte seine Karriere danach zunächst fort - bis er im Herbst des vergangenen Jahres erneut Schmerzen an jener Stelle verspürte. Diesmal stellten die Ärzte einen bösartigen Tumor fest und entschlossen sich zu der Amputation.Steimetz war 2014 vom luxemburgischen Club F91 Düdelingen zum FC Homburg gewechselt.<