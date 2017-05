Madrid. Weltmeister Toni Kroos tanzte um drei Uhr morgens ungelenk zu heißen Latino-Rhythmen, Weltfußballer Cristiano Ronaldo sang mit leuchtenden Augen und Mikro in der Hand. Mit Zehntausenden Fans feierten die Profis von Real Madrid auf dem Cibeles-Platz im Zentrum der spanischen Hauptstadt in der Nacht zum Montag den Gewinn des ersten Liga-Titel seit 2012. Mehr als 100 000 Menschen brachen Schätzung zufolge in tosenden Jubel aus, als Kapitän Sergio Ramos "La Cibeles", der griechischen Königin Kybele, eine Clubfahne um den Hals legte und die Statue mehrfach auf die Wange küsste. "Cómo no te voy a querer? (Wie soll ich dich nicht lieben?)", sangen die Fans.

In der Stunde des langersehnten Erfolgs blickte Ronaldo allerdings auch nach vorn. "Wir brauchen euch, um auch die Champions-League zu gewinnen", nach dem Königsklassen-Endspiel am 3. Juni in Cardiff gegen Juventus Turin werde man sich hier wiedertreffen, rief der 32 Jahre alte Portugiese, und bekam ohrenbetäubenden Beifall.Das Team werde in Wales Geschichte schreiben, versprach Ronaldo. Real kann als erstes Team seit Einführung der Champions-League den Titel verteidigen und die wichtigste Vereins-Trophäe Europas zum zwölften Mal gewinnen. Und erstmals seit 1958 auch das Double aus Champions-League und Meistertitel schaffen. "Dieses Jahr ist es soweit", versprach CR7 auf die Frage eines Journalisten. Auch die Zeitung "ABC" sah den Titelgewinn als "Anlauf für die Champions-League". Die fünfjährige Titel-Dürre in der Primera División hatten Ronaldo, Kroos & Co. am Sonntagabend durch einen 2:0-Erfolg beim FC Málaga beendet. Für Kroos war es der erste Liga-Titel seit seinem Wechsel vom FC Bayern nach Madrid im Sommer 2014. "Love this team!", schrieb er auf Facebook.Titelverteidiger FC Barcelona, der acht seiner insgesamt 24 Liga-Titel seit 2005 gewann, muss sich unterdessen mit Platz zwei begnügen. Am Ende hatten die Katalanen mit 90 Punkten aus 38 Spielen drei Zähler weniger als der Erzrivale aus Madrid. Messi, der auch gegen Eibar doppelt traf, war mit insgesamt 37 Treffern am Ende immerhin erfolgreichster Torjäger der Liga vor seinem Team-Kameraden Luis Suárez (29) und Ronaldo (25).