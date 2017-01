Der Abschied von Hansi Flick hat beim DFB eine Lücke hinterlassen. Horst Hrubesch ist als Interimslösung installiert. Offen ist, was der Verband grundsätzlich von einem Sportdirektor will. Teammanager Bierhoff und Präsident Grindel fordern intensive Überlegungen.

"Ligen werden nicht ernst genommen" DFL-Geschäftsführer Christian Seifert hat die internationalen Verbände Fifa und Uefa für die Aufblähung von Welt- und Europameisterschaften kritisiert. "Die internationalen Ligen werden nicht mehr ernst genommen", sagte er am Dienstag beim Neujahrsempfang der Deutschen Fußball-Liga in Frankfurt am Main.



Er könne zwar kleinere Nationalverbände verstehen, wenn sie für die Aufstockung einer WM auf 48 Mannschaften stimmen würden. "Doch die sportliche Qualität des Wettbewerbs sinkt dadurch. Und ob das dann dauerhaft noch dazu taugt, um das Interesse an solchen Turnieren hoch zu halten, dahinter muss man ein großes Fragezeichen machen."



Seifert pries bei seiner Rede vor den Vertretern der 36 Bundesliga- und Zweitliga-Clubs die Bedeutung, die die nationalen Profiligen für den internationalen Spitzenfußball hätten. "In den nationalen Ligen und nirgendwo sonst werden die jungen Spieler ausgebildet, die später zu den Stammspielern und Stars werden, die auch den Nationalmannschaften weiterhelfen."



Doch aktuell würden Fifa und Uefa eher eine "Quasi-Konkurrenz zu den nationalen Ligen aufbauen. Was derzeit in den Zeiten der Globalisierung völlig fehlt, ist ein globaler Masterplan, wie sich der internationale Fußball entwickeln soll", sagte der Chef der DFL-Geschäftsführung. (dpa)

Wir brauchen auf jeden Fall einen sportlichen Fachmann, ob der nun technischer Direktor oder Sportdirektor heißt, oder wie auch immer. Oliver Bierhoff

Frankfurt/Main. Der plötzliche Abschied von Hansi Flick hat beim DFB eine unerwartete Grundsatzdebatte über die Rolle und Aufgaben des Sportdirektors ausgelöst. Verbandsboss Reinhard Grindel und Teammanager Oliver Bierhoff forderten am Dienstag sogar gleich ein neues Job-Profil für den Posten des wichtigen Zuarbeiters von Bundestrainer Joachim Löw. "Es ist entscheidend, dass man die Rolle des Sportdirektors neu definiert", sagte Bierhoff beim Neujahrsempfang der Deutschen Fußball-Liga in Frankfurt. Man müsse die Situation "in Ruhe überdenken."Auch Grindel will sich in der wichtigen wie schwierigen Personalie nicht treiben lassen. "Horst Hrubesch ist eine ideale Interimslösung. Es gibt genügend Zeit, das Profil genau zu definieren", sagte der Verbandschef. Man tue "gut daran", die Rolle des Sportdirektors zu überdenken.Klar ist, dass Löw und auch Bierhoff nach dem Abschied ihres Kompagnons Flick entscheidend mitreden werden, bevor das DFB-Präsidium eine Entscheidung über die langfristige Flick-Nachfolge trifft. "Wir brauchen auf jeden Fall einen sportlichen Fachmann, ob der nun technischer Direktor oder Sportdirektor heißt, oder wie auch immer", sagte Bierhoff.Kontinuität war ein Grundsatzproblem für das Amt. Flick war der dritte DFB-Sportdirektor seit der Einführung des Postens auf Initiative des damaligen Bundestrainers Jürgen Klinsmann im Jahr 2006. Matthias Sammer und Robin Dutt hatten den Job ebenfalls freiwillig aufgegeben, allerdings um unmittelbar danach in der Bundesliga bei Bayern München und Werder Bremen einzusteigen.Ein solches Szenario schloss Bierhoff für Flick aus. "Er möchte durchatmen. Der Job des Sportdirektors ist reiseaufwendig. Ich habe gespürt, dass er sich auf die Pause freut. Sicher wird er danach wieder im Fußball tätig sein, das muss man auch zulassen."