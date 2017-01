München. Nach seiner Oberschenkelblessur ist Thiago beim FC Bayern wieder auf den Rasen zurückgekehrt. Wie die Münchner am Dienstag mitteilten, konnte der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler nach seiner Verletzung erstmals wieder auf einem Nebenplatz auf dem Rasen trainieren. Thiago hatte sich Anfang Januar im Trainingslager in Doha eine Muskelblessur zugezogen. Der spanische Fußball-Nationalspieler pausierte danach und fehlte auch beim 2:1 zum Hinrundenende beim SC Freiburg. Der FC Bayern trifft in der Bundesliga am Samstag auf Werder Bremen.

Weil seine Fans Pyrotechnik entzündet haben, muss der FC Bayern eine Geldstrafe in Höhe von 15 000 Euro bezahlen. Dies urteilte das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Dienstag in Frankfurt/Main. Bayern-Anhänger hatten bei den Bundesliga-Spielen bei Eintracht Frankfurt am 15. Oktober sowie beim SV Darmstadt 98 am 18. Dezember gezündelt.