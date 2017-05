Stuttgart. Sportvorstand Jan Schindelmeiser vom VfB Stuttgart hat die Ausstiegsklausel im Vertrag von Torschützenkönig Simon Terodde bestätigt. "Wir werden uns sehr bemühen, dass er auch in der nächsten Saison und hoffentlich auch darüber hinaus in Stuttgart spielt. Aber das liegt nicht komplett in unserer Hand", sagte der Manager am Montag bei einem Empfang der Stadt im Stuttgarter Rathaus anlässlich der Meisterschaft in der 2. Fußball-Bundesliga. "Wenn Simon sagen würde, ich will auf jeden Fall gehen, dann hätte der VfB Stuttgart da keine Handhabe." Ein solches Signal habe es aber bislang nicht gegeben, sagte Schindelmeiser. Er kündigte weitere Gespräche mit dem Stürmer und dessen Berater sowie eine zeitnahe Entscheidung in den kommenden Tagen an.

Terodde erzielte in der Zweiten Liga zum zweiten Mal in Serie 25 Treffer. Im Juni 2016 wechselte er vom VfL Bochum zum Absteiger nach Stuttgart und unterschrieb einen Dreijahresvertrag. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung sollen sein Ex-Club 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach an einer Verpflichtung interessiert sein.