München. Der FC Bayern muss den Start in die Rückrunde der Fußball-Bundesliga womöglich ohne Arturo Vidal bestreiten. Der chilenische Mittelfeldspieler werde wegen Rippenbeschwerden vorerst im Training fehlen, wie der Rekordmeister am Montag mitteilte. Sein Einsatz am Samstag (15.30 Uhr) im Auswärtsspiel bei Werder Bremen sei offen. Eine Woche später werde Vidal in der Partie gegen den FC Schalke 04 aber "auf jeden Fall wieder an Bord sein", hieß es. Über eine Rückkehr ins Teamtraining werde von Tag zu Tag entschieden.

Der Profi selbst war offenbar von einem längeren Ausfall ausgegangen. "Ich fühle mich schlecht und habe starke Schmerzen an der Rippe. Jetzt werde ich pausieren müssen, denn so kann ich nicht spielen. Ich war ohnehin schon eine Woche nicht im Training, jetzt dürften es aber mindestens zwei, drei Wochen Pause sein", hatte er der Münchner "TZ" gesagt. Vidal war beim 2:1 der Bayern in Freiburg nach weniger als einer Stunde ausgewechselt worden.