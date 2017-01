Frankfurt/M.. Hand? Foulspiel oder nicht? Rote Karte oder doch nicht? Die Bundesliga-Schiedsrichter dürfen darauf hoffen, dass ihnen bei ihrem schwierigen Job bald der zusätzliche Assistent vor dem Bildschirm entscheidend hilft. Die erste Testphase für den Videobeweis in der Bundesliga ist nach Angaben des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und der Deutschen Fußball-Liga (DFL) erfolgreich verlaufen.

"Es gab 44 klare Fehleinschätzungen bis zur Winterpause, von denen die Video-Schiedsrichter 33 hätten aufklären können", sagte Ronny Zimmermann, der für die Referees zuständige DFB-Vizepräsident, am Montag in Frankfurt/Main. Das für das Regelwerk zuständige International Football Association Board (IFAB) will im März 2018 über die Einführung des Videobeweises entscheiden. "Wir sind überzeugt, dass der Videoassistent - in welcher Form auch immer - kommen wird", sagte Projektleiter Hellmut Krug von der DFL. "Und wir sind überzeugt, dass es ein Teil des Drucks vom Schiedsrichter nimmt." Dies bestätigte Fifa- und Bundesliga-Spielleiter Felix Zwayer. Er sprach von einer "großen Hilfe" und rechnet auch damit, dass der Videobeweis bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland getestet wird. Die Bundesliga-Live-Testphase für den Video-Assistenten startet in der kommenden Saison bei allen 306 Erstliga-Spielen. Dabei können die ersten strittigen Entscheidungen auf den Prüfstand gestellt werden.