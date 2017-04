Sorgen bei den bayerischen Zweitligisten: Dem 1. FC Nürnberg droht der Ausfall des Kapitäns, der TSV 1860 hat in der Defensive gleich mehrere Probleme.

Nürnberg. Der Club muss im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart möglicherweise ohne Kapitän Miso Brecko auskommen. Der 32 Jahre alte Verteidiger habe wegen muskulärer Probleme nicht am Training teilnehmen können, sagte Trainer Michael Köllner. Patrick Kammerbauer und Eduard Löwen seien aber zwei gute Möglichkeiten, Brecko zu ersetzen. Ebenfalls fraglich ist der Einsatz von Torwart Thorsten Kirschbaum, Tobias Kempe (Muskelfaserriss) und Kevin Möhwald (Gelbsperre) fehlen sicher. Rúrik Gíslason ist wieder fit.Köllner will am Samstag (13 Uhr) unbedingt gegen den Spitzenreiter aus Stuttgart punkten. "Wir brauchen eine ähnlich starke Leistung wie gegen Hannover und Union Berlin", sagte er. "Ich hoffe dieses Mal auf den kleinen Unterschied." Gegen Berlin und Hannover hatte der "Club" jeweils mit 1:0 verloren. Damit das gegen Stuttgart nicht passiert, wolle man "den Gegner überraschen und variabel sein", sagte Köllner.Der TSV 1860 München will trotz seiner prekären Situation im Tabellenkeller selbstbewusst in das Spiel gegen Aufstiegskandidat Eintracht Braunschweig gehen. "Die Mannschaft ist mental vorbereitet, für den Verein und die Fans zu kämpfen", sagte Trainer Vitor Pereira. Eine Niederlage könnte für die "Löwen" jedoch den Absturz auf den vorletzten Tabellenplatz bedeuten. Diesem Druck wollen die Sechziger standhalten. "Wir gehen das Spiel mit positivem Spirit an", kündigte Pereira an. Allerdings macht die Defensive Sorgen. Abdoulaye Ba fehlt wegen einer Gelb-Sperre, Felix Uduokhai ist wegen muskulärer Probleme fraglich.