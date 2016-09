Wilhelmshaven. Der SV Wilhelmshaven will nach dem juristischen Sieg über die Fußball-Verbände Fifa und DFB im nächsten Jahr wieder in der Regionalliga Nord antreten. Rechtsanwalt und SVW-Aufsichtsrat Harald Naraschewski erwartet, dass der Norddeutsche Fußball-Verband nach dem viel beachteten Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) die vierthöchste Liga für die Spielzeit 2017/2018 um eine Mannschaft aufstockt und den SVW drei Jahre nach dem Zwangsabstieg wieder in der Regionalliga Nord spielen lässt. "Da sehe ich das geringste Problem", sagte Naraschewski am Mittwoch.

Der BGH hatte am Vortag den achtjährigen Dauerstreit des Vereins mit dem Weltverband Fifa um eine hohe Ausbildungsentschädigung beendet und den von der Fifa angeordneten Zwangsabstieg für unwirksam erklärt. DFB und NFV hatten die Strafe zum Ende der Saison 2013/14 umgesetzt. Naraschewski forderte neben der sportlichen Wiedereingliederung auch Schadenersatz in siebenstelliger Höhe vom DFB. "Ich erwarte, dass sich der NFV spätestens bis Jahresende bei uns meldet. Dann haben wir genügend Zeit, um ein wettbewerbsfähiges Regionalliga-Team aufzubauen."Derzeit spielt der SV Wilhelmshaven in der Bezirksliga und damit drei Klassen unter der Regionalliga.