Für Sebastian Vettel und Ferrari geht die Strategie nicht ganz auf. Der Scuderia-Star muss sich beim Europa-Auftakt in Spanien mit Platz zwei hinter Titelrivale Lewis Hamilton begnügen. Vettels WM-Vorsprung auf den Briten schmilzt.

Starker Vettel-Start

Barcelona. Trotz der Niederlage in der nächsten Runde des elektrisierenden Formel-1-Zweikampfs mit Lewis Hamilton konnte Sebastian Vettel lachen. In einem denkwürdigen Großen Preis von Spanien mit aufregenden Überholmanövern, Rad-an-Rad-Duellen, Strategiespielchen und Reifenpoker verpasste der Ferrari-Star gegen seinen englischen Titelrivalen seinen dritten Saisonsieg. Dennoch wirkte der Heppenheimer am Sonntag nach dem Europa-Auftakt in Barcelona entspannt und scherzte mit dem Mercedes-Konkurrenten bei der Siegerehrung und der Pressekonferenz."Es hat Spaß gemacht", sagte der viermalige Champion. "Aber natürlich ist es bitter, nur den zweiten Platz mitzunehmen." Letztlich musste er zugeben: "Lewis hat einfach den besseren Job gemacht." Gerade einmal knapp 3,5 Sekunden hatte Vettel im Ziel hinter dem britischen Dreifach-Champions gelegen. Er verdrängte den Mercedes-Mann beim fünften Saisonrennen in Barcelona zwar noch in der ersten Kurve von Position eins, musste sich am Ende jedoch geschlagen geben."So muss Racing sein", meinte Hamilton, dem das Duell mit dem Deutschen trotz aller Anstrengungen sichtlich Freude gemacht hatte: "Das ist eines der härtesten Rennen. Ich habe mehrere Kilos verloren, und mit ihm im Rücken hat das Ganze nicht einfacher gemacht", meinte der Engländer nach seinem 55. Karriere-Sieg. Vettel entgegnete: "Ich habe wirklich alles versucht, an der Spitze zu bleiben. Sobald wir aber alleine waren, ist er an mir vorbeigeflogen."Während Vettel und Hamilton die große Show boten, schaffte es Red-Bull-Fahrer Daniel Ricciardo als Dritter erstmals in dieser Saison noch auf das Podium. Sein Teamkollege und Vorjahressieger Max Verstappen schied nach einer Startkollision mit Kimi Räikkönen im zweiten Ferrari aus. Vettel (104 Zähler) geht nun mit einer auf sechs Punkte geschmolzenen WM-Führung auf den zweimaligen Saisonsieger Hamilton in den Traditions-Grand-Prix von Monaco in zwei Wochen.Renault-Mann Nico Hülkenberg landete auf einem hervorragenden sechsten Platz, Pascal Wehrlein sicherte sich mit einer gewagten Ein-Stopp-Strategie als Achter sogar seine ersten Punkte für Sauber. Der Worndorfer trotzte selbst einer Fünf-Sekunden-Strafe, weil er vor seinem Boxenstopp regelwidrig Richtung Garage gefahren war, und feierte nach Rang zehn in Österreich 2016 seinen größten Formel-1-Erfolg.