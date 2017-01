Paris. Gastgeber Frankreich gegen Slowenien und Norwegen gegen Kroatien lauten die Halbfinalpartien bei der Handball-Weltmeisterschaft in Frankreich. Im Viertelfinale setzten sich die Franzosen am Dienstag mit 33:30 (15:16) gegen Schweden durch, Halbfinal-Neuling Norwegen kam zu einem 31:28 (17:10) gegen Ungarn. Kroatien gewann gegen Spanien mit 30:29 (17:15) und Slowenien eliminierte Deutschland-Bezwinger Katar mit 32:30 (18:15). Die Slowenen kamen gegen Vizeweltmeister Katar erst in den letzten Minuten in Bedrängnis. Der WM-Vierte von 2013 hatte zwischenzeitlich mit neun Toren geführt, traf dann aber sechseinhalb Minuten nicht mehr und ließ die Katarer noch herankommen.

WM in FrankreichViertelfinaleNorwegen - Ungarn 31:28 Frankreich - Schweden 33:30 Slowenien - Katar 32:30 Spanien - Kroatien 29:30HalbfinaleFrankreich - Slowenien, Norwegen - Kroatien