Déjà-vu für die deutschen Handballer: Wie bei der WM vor zwei Jahren fliegen sie gegen die Multikulti-Truppe aus Katar aus dem Turnier. Für Trainer Dagur Sigurdsson ein enttäuschender Abgang nach einer äußerst erfolgreichen Zeit.

Hochnervöse Truppe

Paris. Nach dem Tiefschlag zum Ende seiner Amtszeit saß Handball-Bundestrainer Dagur Sigurdsson mit leerem Blick auf seinem Stuhl. Seine Spieler schlichen fassungslos aus der Halle in Paris, Teammanager Oliver Roggisch raufte sich immer wieder die Haare. Unmittelbar nach dem überraschenden 20:21 (10:9) im Achtelfinale der WM in Frankreich war den Bad Boys das frühe Aus unbegreiflich."Das ist ein sehr großer Schock für uns, eine große Enttäuschung, das Spiel nicht gewonnen zu haben", sagte Sigurdsson. "Wir haben viele Fehler gemacht, auch ich habe Fehler gemacht." Die hochnervöse Mannschaft des Isländers hatte zuvor gegen den Vize-Weltmeister zu keinem Zeitpunkt an die teils starken Vorstellungen der Vorrunde anknüpfen können. Damit endet die rund zweieinhalbjährige Amtszeit des Isländers mit einem Tiefschlag. Noch in diesem Jahr wird er mit seiner Familie von Berlin zurück nach Island ziehen und von dort aus regelmäßig nach Japan reisen, um das Nationalteam zu betreuen. "Das ist unglaublich bitter. Wir haben einfach zu viele Fehler gemacht", sagte Paul Drux.Beste deutsche Werfer vor 10 209 Zuschauern in Paris waren Rechtsaußen Patrick Groetzki und Altstar Holger Glandorf mit je vier Treffern - was aber auch nicht half. Stattdessen spielt Katar nun am Dienstag (20.45 Uhr) im Viertelfinale gegen Slowenien. "Wir hatten letztes Jahr mit dem EM-Titel ein großartiges Jahr. Aber manchmal läuft es einfach ganz anders", sagte Sigurdsson.Erneut startete die DHB-Auswahl zwar hochkonzentriert und lag nach zehn Minuten bereits mit vier Toren in Front. Aber genauso schnell bauten die Bad Boys danach wieder ab. Sigurdssons Mannschaft zeigte gerade im ersten Durchgang ungewöhnlich oft Nerven und schwächelte im Angriffsspiel.Zwar vereitelte Wolff mit seinen Paraden etliche Versuche der Kataris, doch gerade im Aufbau fehlte zunächst die Struktur. Auf Fehlpässe von Spielmacher Steffen Fäth folgten Ungenauigkeiten im Abschluss, wodurch der Gegner immer wieder zu Kontergelegenheiten kam. Vor allem Katar-Superstar Rafael Capote wusste diese einige Male zu vollenden.