Es wird sein Abschiedsturnier. Jetzt gibt Dagur Sigurdsson bekannt, welche Handballer ihm bei der WM in Frankreich einen würdigen Abgang bereiten sollen.

Die 16 Spieler für Frankreich habe ich noch nicht im Kopf. Dagur Sigurdsson

Frankfurt/Main. Bundestrainer Dagur Sigurdsson hat seinen 18-köpfigen Kader für die Vorbereitung auf die Handball-Weltmeisterschaft vom 11. bis 29. Januar in Frankreich benannt. Im Tor setzt der Isländer wie zuletzt bei den Olympischen Spielen auf das Duo Andreas Wolff (THW Kiel) und Silvio Heinevetter (Füchse Berlin). Carsten Lichtlein vom VfL Gummersbach bleibt erneut nur die Rolle des Ersatzmanns.Angesichts diverser Ausfälle und Absagen kann Sigurdsson bei seiner Abschiedsvorstellung als Bundestrainer personell nicht aus dem Vollen schöpfen. Er will sich mit der Nominierung des endgültigen WM-Aufgebotes daher Zeit lassen. "Die 16 Spieler für Frankreich habe ich noch nicht im Kopf. Wie die Zusammenstellung des Kaders ausschaut, werden wir während der Vorbereitung sehen", sagte Sigurdsson am Donnerstag in einer Mitteilung des Deutschen Handball-Bundes. Die DHB-Auswahl trifft sich am 28. Dezember zu einem dreitägigen Kurz-Lehrgang in Kamen-Kaiserau. Nach einer kurzen Silvester-Pause geht es am 2. Januar an gleicher Stätte weiter. Einen Tag später bestreitet der Europameister ein Länderspiel gegen Rumänien.Die WM-Generalprobe steigt am 9. Januar in Kassel gegen Österreich. Sein 16-köpfiges Aufgebot muss Sigurdsson spätestens am Abend vor dem ersten WM-Vorrundenspiel am 13. Januar gegen Ungarn benennen.Das deutsche WM-AufgebotTor: Silvio Heinevetter (Füchse Berlin, 150 Länderspiel/1 Tor), Andreas Wolff (THW Kiel, 42/6)Feld: Uwe Gensheimer (Paris, 131/585), Finn Lemke (SC Magdeburg, 43/21), Patrick Wiencek (THW Kiel, 94/216), Tobias Reichmann (Tauron Kielce, 58/181), Erik Schmidt (TSV Hannover-Burgdorf, 34/38), Steffen Fäth (Füchse Berlin, 43/82), Patrick Groetzki (Rhein-Neckar Löwen, 102/274), Kai Häfner (TSV Hannover-Burgdorf, 41/90), Jens Schöngarth (Frisch Auf Göppingen, 17/26), Philipp Weber (HSG Wetzlar, 0/0), Rune Dahmke (THW Kiel, 20/46), Julius Kühn (VfL Gummersbach, 21/76), Simon Ernst (VfL Gummersbach, 28/29), Niclas Pieczkowski (SC DHfK Leipzig, 21/24), Jannik Kohlbacher (HSG Wetzlar, 21/40), Paul Drux (Füchse Berlin, 42/95)