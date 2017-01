Die WM-Pleite hinterlässt bei den deutschen Handballern eine tiefe Leere. Vizepräsident Bob Hanning blickt dennoch zuversichtlich in die Zukunft. Bereits bei der EM 2018 will das Team unter einem neuen Bundestrainer wieder angreifen.

Suche nach Trainer

Paris. Schon im Morgengrauen verließen die frustrierten Bad Boys die Stätte ihres WM-Alptraums. Während die deutschen Handballer die unerwartet frühe Heimreise aus Paris antraten, plante DHB-Vizepräsident Bob Hanning bereits die Zukunft. "Auch wenn es verwundert - ich habe relativ gut geschlafen und bin gar nicht so unzufrieden", sagte Hanning am Montag.Dringlichster Punkt auf seiner Agenda ist die Suche nach einem neuen Bundestrainer, der das Gold-Projekt für Olympia 2020 nach dem schmerzhaften Abschied von Dagur Sigurdsson fortführen soll. Trainer-Shootingstar Christian Prokop ist der Wunschkandidat des Verbandes, Weltmeister Markus Baur eine starke Alternative. Egal, wer den Zuschlag erhält: Der neue Mann soll die DHB-Auswahl dauerhaft in der Weltspitze etablieren. "Wir müssen aus den jüngsten Erlebnissen lernen - dann werden wir sowohl bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio als auch bereits 2019 bei der gemeinsam mit Dänemark auszurichtenden Weltmeisterschaft erfolgreich sein", sagte Hanning. Nächstes Ziel ist zuvor die erfolgreiche Titelverteidigung bei der EM 2018 in Kroatien.Zunächst muss das junge Team aber erst einmal die Enttäuschung über das Aus im WM-Achtelfinale verarbeiten. Denn die 20:21-Pleite gegen Katar hinterließ bei den vor einem Jahr als Europameister gefeierten Bad Boys tiefe Spuren. "Ich bin gnadenlos enttäuscht. Wir hatten uns vorgenommen, Weltmeister zu werden", redete Torhüter Andreas Wolff Klartext. Rückraumspieler Paul Drux beschrieb die Stimmungslage mit drastischen Worten: "Das ist ein total beschissenes Gefühl."Auch Bundestrainer Sigurdsson war nach dem vorzeitigen Ende seiner Erfolgsära am Boden. "Es ist mit Abstand die größte Enttäuschung. Natürlich hätten wir uns alle mehr vorgestellt", meinte der erfolgsverwöhnte Isländer. Seine private Zukunft liegt in der Heimat, seine sportliche jedoch in Japan. Auch wenn das Werk des 43-Jährigen unvollendet blieb, möchte der DHB dem scheidenden Coach einen feierlichen Abschied bereiten. "Es ist denkbar, dass Dagur beim Allstar Game verabschiedet wird", sagte Hanning. Dabei trifft die Nationalmannschaft am 3. Februar in Leipzig auf eine Bundesliga-Auswahl.Bei den meisten Experten löste der Rückschlag zwar Traurigkeit, aber keine Resignation aus. "Das ist eine Niederlage, aber kein Rückschritt", sagte Uwe Schwenker, Präsident der Handball-Bundesliga. Ähnlich bewertete Ex-Bundestrainer Heiner Brand die Situation: "Das ist im Augenblick natürlich sehr schade. Aber ich sehe dennoch überragende Möglichkeiten. Die Mannschaft ist so gut aufgestellt und hat Perspektive", sagte der Weltmeister-Trainer von 2007. Lediglich der frühere Weltklassespieler Stefan Kretzschmar befürchtet einen Dämpfer für den deutschen Handball. "Dieser Boom und diese Euphorie sind erst mal vorbei."