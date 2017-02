Von Josef Maier

Der erste Gedanke? Eher Gleichgültigkeit. Wusste doch jeder, dass einige vollgepumpt sind. Doch dann frisst sich allmählich diese Zahl in die Gedanken: Mehr als 1000 Sportler, das ist Massen-Doping.Ganz sicher ist Doping kein alleiniges russisches Phänomen. Aber hier geht es nicht um Pülverchen oder Tabletten, die in einer dunklen Ecke der Trainingshalle verabreicht werden. Staatsdoping ist genau durchstrukturiert, wahrscheinlich hochwissenschaftlich. Experten feilen an immer neuen Methoden. Auch an solchen, um positive Proben zu vertuschen. Ständig wird Bericht nach oben erstattet. Man stellt sich klinisch saubere Labore vor, in denen der Super-Sportler herangezüchtet wird. Irgendwie gruselig, alles Science Fiction ...Und man stellt sich vor, wie die Aufgeputschten, wenn sie siegreich von den Wettbewerben zurückkommen, kalt lachen. Wie sie sich freuen, dass sie die meisten Konkurrenten - doch, man darf das so sagen - richtig beschissen haben.Und dann kommt einem dieses eine Bild in den Sinn: Olympische Winterspiele, Sotschi, 2014, Ehrentribüne: Zwei Männer stecken die Köpfe zusammen, lächeln, gespielte Männerfreundschaft. Für den Zuschauer eine verstörende Szene. Wladimir Putin sitzt gönnerhaft da, Thomas Bach gefällt sich wahnsinnig in seiner Rolle als Nebenmann.Der IOC-Präsident ist der oberste Hüter des sauberen Sports. Am Freitag gab es von ihm wieder Gefasel: Dopingsünder müssen gesperrt werden. Kein Wort zu Russland.An diesem Freitag ist nicht nur die Glaubwürdigkeit des russischen Sports aufs Äußerste erschüttert worden.