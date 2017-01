Ulricehamn. Der Zieldurchlauf war wie eine Erlösung. Sandra Ringwald riss die Arme hoch, ihre Skilanglauf-Teamkolleginnen Katharina Hennig, Steffi Böhler und Victoria Carl stürmten auf die Schwarzwälderin zu, schrien ihre Freude heraus und tanzten nach ihrem zweiten Platz im schwedischen Ulricehamn wie kleine Kinder umher. Der erste deutsche Staffel-Podestplatz bei einem Weltcup seit 2010 ließ alle Dämme brechen. Rechtzeitig vor den Weltmeisterschaften ab 22. Februar holten sich die Schützlinge von Trainer Torstein Drivenes Selbstvertrauen.

Zugleich bestätigte das Ergebnis - auf den in Bestbesetzung antretenden Sieger Norwegen fehlten lediglich acht Sekunden - die Durchhalteparolen des Sportlichen Leiters, Andreas Schlütter. Der hatte in den zurückliegenden 18 Monaten immer wieder darauf hingewiesen, dass sich das veränderte, härtere Training durch Drivenes irgendwann auszahlen würde und auf das WM-Ziel hingewiesen, zumindest in der Staffel um Medaillen kämpfen zu wollen.