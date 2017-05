Eine rauschende Busfahrt, eine Party bis zum Morgengrauen und dann drei Tage frei: RB Leipzig startet nach dem Champions-League-Einzug einen Feiermarathon. Auch für die Königsklasse hat der Europa-Neuling große Pläne. Doch seine Philosophie will der Club nicht aufgeben.

Kühler Rechner emotional

Berlin/Leipzig. Kurz nach der rauschenden Champions-League-Einzugsparty fieberte RB Leipzig bereits den Duellen mit den ganz Großen Europas entgegen. Der wundersame Sprung als erster Bundesliga-Neuling in die Königsklasse 2909 Tage nach Vereinsgründung soll nur die vorläufige Krönung sein. Abwehrmann Marvin Compper dachte schon in den Katakomben des Olympiastadions an "Madrid oder so". Sportdirektor Ralf Rangnick schwärmte: "Das ist unglaublich, die Saison ist schwer in Worte zu fassen."Bis zum Morgengrauen feierte das Team die direkte Qualifikation im Leipziger Nobelclub L1 und erhielt vom Coach die Erlaubnis für einen Kurztrip in die Sonne. "Wenn der Druck wegfällt, ist das wie eine Explosion", sagte Trainer Ralph Hasenhüttl nach dem 4:1-Sieg bei Hertha BSC, der auch die letzten Zweifel an der Qualifikation für die Champions-League beseitigte. Danach folgte der Party-Befehl: "Der Cottaweg ist die nächsten Tage ein bisschen verwaist", erklärte Hasenhüttl mit Blick auf das RB-Trainingszentrum.Noch im Olympiastadion hüpften Timo Werner & Co. am Samstagabend vor der Gäste-Kurve auf und ab und starteten zu einer Schampus-Bustour nach Leipzig. Ralph Hasenhüttl verneigte sich vor den eigenen Fans und gab vor dem "Schaulaufen auf hohem Niveau" gegen den FC Bayern bis Mittwochnachmittag frei.Geschäftsführer Oliver Mintzlaff hielt den "historischen Moment" im Olympiastadion mit einem Selfie fest - und begann gleich mit den Planungen für den Sturm auf das europäische Establishment. "Jetzt gibt es keine wirkliche Sommerpause, sondern jetzt heißt es, dass wir den Verein für den internationalen Fußball flott machen", verkündete der sonst so kühle Rechner emotional.Der Kern des Teams um den erneut überragenden Doppel-Torschützen Werner (12./54. Minute) soll auch in der Champions-League angreifen. In der Breite benötigt der Kader allerdings einen Qualitätssprung, um die Erfolgsgeschichte nach dem Durchmarsch von der Oberliga Nordost in Europas Topliga binnen acht Jahren fortzuschreiben. "Kein Bestreben" gebe es, so Rangnick, Reservist Davie Selke, der mit seinen zwei späten Treffern (89./90.+2) zum gefeierten Profi wurde, abzugeben.