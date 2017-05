Das Pech der Edmonton Oilers ist das Glück des DEB-Teams: Nach dem Aus in den NHL-Play-offs verstärkt Shootingstar Leon Draisaitl das Team bei der Heim-WM. Ehe der 21-Jährige in den Flieger steigen kann, musste der DEB einige Formalien klären.

Formalien zu klären

Greiss angeschlagen

Köln. Nach dem erhofften Schlüsselmoment beim Zittersieg gegen die Slowakei setzt der Deutsche Eishockey-Bund auf Leon Draisaitl als Garanten für ein erneutes WM-Märchen. Der DEB hatte vor dem nächsten Gruppenspiel am Freitag gegen Dänemark (20.15 Uhr/Sport 1) alles versucht, den Weltklassespieler der Edmonton Oilers so schnell wie möglich in dessen Heimatstadt Köln zu holen. Am Abend erhielt der 21-jährige NHL-Star bereits die Freigabe der Oilers. Draisaitl soll am Samstagmorgen zum Team stoßen. "Ich freue mich jetzt, das Team in meiner Heimat unterstützen zu können", sagte der gebürtige Kölner. In der Nacht zuvor war der zum Superstar aufgestiegene Deutsche in den NHL-Play-offs mit den Oilers ausgeschieden. Schon wenig später hatte er Kontakt zu Bundestrainer Marco Sturm aufgenommen. "Er will kommen", berichtete Sturm. "Leon ist halt ein Kölner. Das ist seine Stadt. Er will hier noch unbedingt spielen."Am Freitag gegen die Dänen muss das deutsche Team noch ohne ihren Superstar auskommen, doch danach soll Draisaitl der entscheidende Faktor auf dem Weg ins Viertelfinale werden. "Das wäre sehr, sehr wichtig für uns. Er ist der beste Eishockeyspieler, den wir in Deutschland haben", sagte Verteidiger Dennis Seidenberg von den New York Islanders zur dritten WM-Teilnahme Draisaitls. Kurzfristig mussten noch letzte Formalien geklärt werden. Der bisherige Vertrag des 21-Jährigen bei den Oilers ist ausgelaufen. Ein neuer zu erheblich verbesserten Bezügen wird gerade verhandelt. Für den Fall einer Verletzung bei der WM musste der DEB nun eine Versicherung besorgen. Das ist Chefsache. "Franz (Reindl) ist der derjenige, der das Geld aufbringen muss", sagte Sturm."Das geht schnell. Wir sind natürlich vorbereitet und arbeiten mit Hockdruck dran", sagte DEB-Chef Reindl. "Vielleicht könnte er morgen schon fliegen", meinte Sturm am Donnerstag. Damit wäre ein Einsatz Draisaitls am Samstag gegen Italien vielleicht sogar schon möglich.Ob zudem Torhüter Philip Grubauer von den Washington Capitals nach deren Play-off-Aus gegen Pittsburgh nachreist, hängt von Thomas Greiss ab. "Er ist noch leicht angeschlagen. Er soll jetzt erstmal den freien Tag nutzen", sagte Sturm über seinen Keeper, der offiziell wegen einer leichten Verletzung beim 3:2 nach Penaltyschießen am Mittwoch gegen die Slowakei frühzeitig vom Eis genommen worden war.Der Zittersieg nach lange schwacher Vorstellung im ersten Schlüsselspiel soll zu einer Art Initialzündung werden. "Der Anfang ist jetzt gemacht", frohlockte Sturm. "Auch wenn wir wissen, dass wir besser spielen müssen. Aber so ein Spiel muss man erst mal gewinnen. Man hat direkt danach gesehen: Die Jungs waren schon in der Kabine sofort gelassener und lockerer."