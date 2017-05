München. Joachim Löw muss in diesen Tagen viele Gespräche führen. In einer Woche, drei Tage vor Ende der Fußball-Bundesliga, will der Bundestrainer in der Frankfurter DFB-Zentrale gemeinsam mit Juniorencoach Stefan Kuntz das Personaltableau für den Confederations-Cup und die zeitgleich stattfindende U21-EM präsentieren. Das erfordert im Vorfeld vielfältige Absprachen und Abmachungen mit Spielern, Clubs und Vereinstrainern. "Das ist auch wichtig, dass man eine grundsätzliche Abstimmung findet, dass alle informiert sind über meine Pläne", sagte der Bundestrainer.

Ausgeruht zur WM

Zwei Leitmotive bestimmen Löws Handeln: "Über allem steht die WM 2018. Den WM-Titel zu gewinnen, das ist mein und unser aller Ziel." Darum hat er entschieden, dass neben verletzten Topspielern wie Manuel Neuer und Ilkay Gündogan oder dem erkrankten Mario Götze fix für die Titelverteidigung eingeplante Weltmeister wie Boateng, Hummels, Kroos, Müller, Özil, Khedira oder Höwedes den Confed-Cup in Russland nicht spielen werden.Die Leistungsträger sollen richtig Urlaub machen und danach ausgeruht und top vorbereitet in die strapaziöse WM-Saison gehen. "Die Erfahrenen brauchen die Erfahrung Confed-Cup nicht mehr", sagte DFB-Teammanager Oliver Bierhoff.Löw will beim sportlich fragwürdigen Confed-Cup vom 17. Juni bis 2. Juli in den Spielorten Kasan, Moskau, Sankt Petersburg und Sotschi mit einem Perspektivteam antreten. Junge Spieler vor, lautet das Motto. Zum Problem wird dabei, dass zeitgleich vom 16. bis 30. Juni die U21-EM stattfindet. Und in Polen will der DFB auch ein Team aufbieten, das um den Titel mitspielen kann. "Wir wollen in jedem Bereich ein gutes Turnier spielen, klar", sagte Löw zum Spagat, den es zu lösen gilt: Fast 50 Spieler werden für die Teams benötigt.Einige Akteure mit Turniererfahrung wie Torjäger Mario Gomez, die Weltmeister Shkodran Mustafi und Julian Draxler oder Kölns Jonas Hector plant Löw als Führungskräfte ein. "Ich glaube, es gibt keinen Spieler, der gesagt hat, nein, nein, ich nicht", sagte der 31-jährige Gomez zur nicht unbedingt begehrten Confed-Cup-Einladung.