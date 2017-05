München. Nach dieser erstklassigen Leistung waren die Meister-Bayern stolz auf ihre Nummer 3. "Am Ende müssen wir Tom Starke feiern. Jeder freut sich für ihn", lobte Trainer Carlo Ancelotti den fast vergessenen Torwart-Oldie nach dem mühsamen 1:0 der Münchner gegen Bundesliga-Absteiger Darmstadt 98.

"Wir waren glücklich darüber, dass Starke so eine sensationelle Leistung, Qualität und Charakter gezeigt hat. Er hat nie gespielt, aber er war bereit", sagte Ancelotti. Mit einem parierten Elfmeter des Ex-Bayern Hamit Altintop kurz vor Spielende rettete der 36 Jahre alte Starke den pflichtgemäßen Sieg des deutschen Serienmeisters.Das überschwängliche Lob des Trainers für den Ersatztorhüter des Ersatztorhüters sagt viel aus. Nachdem sich Manuel-Neuer-Vertreter Sven Ulreich im Training eine Bänderverletzung im Ellenbogen zu gezogen hatte und wie Neuer (Fußbruch) für den Rest der Saison ausfällt, stand der langjährige Tribünenhocker am Samstag plötzlich im Rampenlicht. "So wie das Spiel gelaufen ist, war es wie ein Länderspiel. Besser kann man sich das Spiel nicht malen", sagte der frühere U21-Auswahlspieler: "Ich habe jede Minute genossen."Am Tag der Nebendarsteller war Starke neben Torschütze Juan Bernat der bejubelte Profi. Dagegen konnte Multi-Millionen-Mann Renato Sanches ebenso wie Douglas Costa einmal mehr nicht überzeugen.