Le Mans. Es wurde gejubelt, geklatscht und geküsst: Jonas Folger wurde nach seinem siebten Platz beim Motorrad-WM-Lauf von Frankreich in Le Mans in der Box gefeiert. Der 23-jährige MotoGP-Rookie aus Bayern scheint in der Königsklasse endgültig angekommen zu sein. Nach fünf Rennen liegt der Deutsche auf dem neunten Platz in der WM-Gesamtwertung, punktgleich mit dem Achten Jorge Lorenzo, dem dreifachen MotoGP-Weltmeister.

Im Training hatte sich Folger bei einem Sturz die Rippen geprellt. Er war von Platz 15 ins Rennen gegangen. Seine Aufholjagd, bei der er auch von diversen Ausfällen profitierte, war dennoch beeindruckend. Ein kleiner Fehler kostete Superstar Valentino Rossi den möglichen Rennsieg und die WM-Führung. Der neunfache Weltmeister stürzte im Duell mit seinem Yamaha-Teamkollegen Maverick Viñales aus Spanien, der das Rennen gewann und damit auch wieder die Führung in der Gesamtwertung übernahm.Von vorderen Platzierungen geschweige denn Siegen sind Marcel Schrötter und Sandro Cortese in der Moto2-Klasse weit entfernt. Das Duo vom Dynavolt IntactGP-Team musste sich mit den Rängen zwölf und 14 abfinden. In der Moto3-Klasse hatte Philipp Öttl auch wenig Grund zur Freude, nachdem er das Rennen vom 28. Startplatz aus in Angriff genommen hatte. Der KTM-Pilot konnte sich zwei Wochen nach seiner Schlüsselbein-Operation lediglich um sieben Positionen verbessern.ErgebnisseMotoGP: 1. Maverick Vinales (Spanien) - Yamaha 43:29,793 Min.; 2. Johann Zarco (Frankreich) - Yamaha +3,134 Sek.; 3. Dani Pedrosa (Spanien) - Honda +7,717; ... 7. Jonas Folger (Schwindegg) - Yamaha +25,733; Fahrer-Wertung: 1. Vinales 85 Pkt.; 2. Pedrosa 68; 3. Valentino Rossi (Italien) - Yamaha 62; ... 9. Folger 38Moto2: 1. Franco Morbidelli (Italien) - Kalex 42:17,557 Min.; 2. Francesco Bagnaia (Italien) - Kalex +1,714 Sek.; 3. Thomas Lüthi (Schweiz) - Kalex +5,837; ... 12. Marcel Schrötter (Pflugdorf) - Suter +22,909; 14. Sandro Cortese (Berkheim) - Suter +24,322; Fahrer-Wertung: 1. Morbidelli 100 Pkt.; 2. Lüthi 80; 3. Alex Marquez (Spanien) - Kalex 62; ... 11. Schrötter 27; ... 18. Cortese 10Moto3: 1. Joan Mir (Spanien) - Honda 27:37,830 Min.; 2. Arón Canet (Spanien) - Honda +4,252 Sek.; 3. Fabio Di Giannantonio (Italien) - Honda +4,365; ... 21. Philipp Öttl (Ainring) - KTM +28,501; Fahrer-Wertung: 1. Mir 99 Pkt.; 2. Romano Fenati (Italien) - Honda 65; 3. Canet 63; ... 12. Öttl 20