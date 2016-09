Silverstone. Erster nach dem Start, nur Fünfter im Ziel: Motorradpilot Jonas Folger hat es verpasst, nach seinem Sieg von Brünn sofort nachzulegen. Beim Grand-Prix von Großbritannien in Silverstone war der Moto2-Pilot aus Schwindegg am Sonntag dennoch bester Deutscher. Nach einem von Wetterkapriolen beeinflussten Rennwochenende konnte er jedoch nicht den erhofften Angriff auf die im Gesamtklassement starten und bleibt Fünfter.

"Ich hatte ziemliche Probleme mit dem Grip und der Bremse. Von Kurvenmitte bis Kurvenausgang habe ich extrem viel verloren, so dass ich mich nicht wieder vorbeischieben konnte", erklärte Folger, warum er dem späteren Sieger Tom Lüthi aus der Schweiz nicht Paroli bieten konnte. Eine Runde lang hatte er das Feld angeführt, dann ging es immer weiter zurück bis auf Rang sieben.Auch seinem Teamkollegen Sandro Cortese spielte die Technik einen Streich. Unmittelbar vor dem Start zur Einführungsrunde versagte der Motor seinen Dienst. Nach erfolgreichem Neustart in der Box jagte er dem Feld hinterher und schaffte es gerade noch in die Startaufstellung, allerdings nur auf den letzten Platz. Von dort startete der ehemalige Moto3-Weltmeister eine furiose Aufholjagd, die ihn immerhin noch bis Platz zwölf führte. "Das Pech, das mich diese Saison verfolgt, ist einfach unbeschreiblich. In erster Linie bin ich froh, dass ich noch gesund bin", meinte Cortese.Das MotoGP-Rennen begann mit einer Schrecksekunde. Loris Baz und Pol Espargaro waren in der zweiten Kurve in einen spektakulären Unfall verwickelt, der zu einem Rennabbruch und späteren Neustart führte. Beide wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, waren aber bei Bewusstsein. Wenig später erwischte es auch Stefan Bradl, doch der Zahlinger blieb unverletzt.Ein schwieriges Wochenende hatte Philipp Öttl in der Moto3. Er fand in keiner Trainingssitzung eine Ideallinie. Umso höher war sein 13. Platz zu bewerten, den er von Startplatz 23 aus erreichte. Sieger Brad Binder aus Südafrika strebt derweil unangefochten seinem ersten Titel entgegen.