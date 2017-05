Gelsenkirchen. Markus Gisdol war völlig geschafft. Der Trainer des Hamburger SV musste nach der nervenaufreibenden Achterbahnfahrt auf Schalke erstmal tief durchatmen, ehe er einen Einblick in seine Stimmungslage gewähren und die Situation analysieren konnte. "Es war ein sehr emotionales Spiel. Das vergisst man nicht so schnell", sagte der 46 Jahre alte Coach nach den dramatischen Schlussminuten in Gelsenkirchen. In die mentale Erschöpfung mischte sich dann schnell die Vorfreude auf das Endspiel um den Bundesliga-Verbleib gegen den VfL Wolfsburg: "Jetzt müssen wir durchschnaufen, damit wir am Samstag den Sack zumachen können."

Ausgerechnet der bislang glücklose Pierre-Michel Lasogga bescherte den abstiegsbedrohten Hanseaten mit seinem ersten Saisontor die allerletzte Chance: Die Führung des FC Schalke durch Guido Burgstaller (25.) glich Lasogga mit einem Last-Minute-Treffer zum 1:1 aus und wahrte damit am vorletzten Spieltag die Chance, im direkten Duell mit Wolfsburg der Relegation diesmal zu entgehen. "Wir haben nächsten Samstag alles in der eigenen Hand. Das ist das Wichtigste", sagte Torwart Christian Mathenia.Erst in der 85. Minute eingewechselt, bugsierte Lasogga in der zweiten Minute der Nachspielzeit den Ball nach Vorarbeit von Lewis Holtby über die Linie. "Ich bin sehr glücklich. Es tut gut, der Mannschaft so zu helfen", sagte der 25-Jährige, der seinen Stammplatz verloren hatte.