Weltmeister Philipp Lahm engagiert sich - natürlich - in der Philipp-Lahm-Stiftung. Das soziale Gewissen des Profifußballs bleibt trotz neuester Zahlen aber eine unbekannte Größe.

Frankfurt. Der deutsche Profifußball schmückt sich gerne mit seinem gesellschaftlichen Engagement. 28 Millionen Euro haben die Bundesliga-Stiftung, die 36 Clubs und auserwählte Spieler-Stiftungen zuletzt pro Saison dafür ausgegeben. Diese Zahlen aus einer Studie präsentierte die Deutsche Fußball-Liga (DFL) am Dienstag in Frankfurt. Doch wie sozial ist das Milliardengeschäft wirklich?Selbst für einen Autoren wie Ronny Blaschke, der sich in seinem Buch "Gesellschaftsspielchen - Fußball zwischen Hilfsbereitschaft und Heuchelei" dezidiert damit auseinandergesetzt hat, ist das schwer einzuschätzen. Ligapräsident Reinhard Rauball und DFL-Boss Christian Seifert, schreibt Blaschke jedenfalls, könnten das soziale Engagement von Vereinen noch intensiver fördern - "etwa durch einen verpflichtenden Rahmen in der Lizenzierung".Die DFL setzt aber auf Freiwilligkeit - und hofft auf eine Signalwirkung. Unabhängig von den Stiftungen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sind in der Saison 2015/16 insgesamt 450 Projekte unterstützt worden; drei Jahre zuvor waren es noch 318. Die Zahlen hat im Auftrag der DFL das Forschungs- und Beratungsunternehmen Nielsen Sports ermittelt. 825 000 junge Menschen seien dadurch gefördert worden, das entspräche etwa sechs Prozent aller Kinder und Jugendlicher in Deutschland. "Ich betrachte die Bundesliga-Stiftung nicht als Heilsarmee der Nation, aber sie kann wirklich Chancen schaffen", sagt Fritz Pleitgen, der Kuratoriumsvorsitzende der Bundesliga-Stiftung und frühere WDR-Intendant.Angesichts der mehr als eine Milliarde Euro, die die 1. und 2. Liga für Spieler- und Trainer-Gehälter jede Spielzeit ausgibt, wäre ein noch größeres Engagement auch nach Ansicht von Stefan Kiefer durchaus denkbar. "Ich will gerne zugestehen, dass man immer höhere Schecks ausstellen kann. Aber wir möchten inhaltliche und nachhaltige Arbeit leisten", sagt der Vorstandsvorsitzende der Bundesliga-Stiftung.Die Bundesliga hatte zuletzt erstmals die Umsatz-Marke von drei Milliarden Euro gesprengt. Die etwa 530 Profis in der höchsten deutschen Spielklasse verdienen im Jahr durchschnittlich rund 1,9 Millionen Euro. Der Berliner Journalist Blaschke hat dem gesellschaftlichen Engagement im Fußball nachgespürt - bei der DFL, beim DFB, bei Clubs wie Werder Bremen und auch bei privaten Stiftungen wie jener der Weltmeister Philipp Lahm und Per Mertesacker."Es gibt in Deutschland keine ernstzunehmende Debatte über die soziale Vorbildfunktion von Nationalspielern", kritisiert Blaschke in seinem 288-Seiten-Werk und schreibt über jene Spieler, die sich mit zivilgesellschaftlichen Trägern zusammengetan haben: "Sie steckten von ihren zweistelligen Millionen-Gehältern einige 100 000 Euro in ihre Stiftungen, womöglich ein Hundertstel. Man mag ihnen das als dürftig auslegen, als berechnend oder effektiv. Doch ab welcher Summe wäre ihr Engagement moralisch völlig unumstritten?" Die Mehrheit der Spitzenspieler stelle jedenfalls weniger Geld bereit - oder gar nichts.