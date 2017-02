Gangneung/Pyeongchang. Der Countdown für die Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang läuft. Mit Appellen für den Frieden in der Region, der Präsentation der olympischen Fackel und einer großen Festveranstaltung stimmten sich die Südkoreaner am Donnerstag auf die Spiele in einem Jahr ein. Organisationschef Lee Hee Beom äußerte die Hoffnung, dass auch Südkoreas verfeindeter Nachbar Nordkorea an den Spielen teilnehmen werde.

"Wir können sagen, dass die Ära des Sports in Asien beginnt", sagte Lee in der Eishockey-Arena von Gangneung, wo bei den Spielen vom 9. bis zum 25. Februar des nächsten Jahres alle Eislauf-Wettbewerbe stattfinden werden. Lee bekräftige, dass die Bautätigkeiten an den zwölf Wettkampfstätten inklusive der sechs neuen so gut wie abgeschlossen seien. Im Gangneung Hockey Centre zog am Abend eine große Festveranstaltung mit musikalischen und sportlichen Darbietungen Tausende von Menschen an. Zuvor hatte das OK die Spiele-Fackel vorgestellt, deren Design vom traditionellem koreanischen weißen Porzellan inspiriert wurde.Es begann auch der Ticketverkauf. Von 1,18 Millionen verfügbaren Eintrittskarten sollen 1,07 Millionen in den offenen Verkauf gehen.