Tegucigalpa. Vor dem Endspiel um die Fußballmeisterschaft von Honduras sind bei einer Massenpanik am Nationalstadion von Tegucigalpa fünf Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 25 weitere wurden verletzt. Laut Medienberichten nahm das Unglück kurz vor Beginn des Spiels der Heimmannschaft Motagua gegen das Team Honduras Progreso am Sonntagnachmittag seinen Lauf. Das Stadion sei schon voll gewesen. Vor einem Tor an der Ostseite hätten aber noch viele Fans mit Eintrittskarten in der Hand auf Einlass gewartet. Daraufhin sei das Tor geöffnet worden, und die Menschenmenge drängte hinein. Fünf Menschen erstickten, mindestens 25 kamen ins Krankenhaus.