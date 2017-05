München. Trainer Vitor Pereira machte einen kleinen Scherz und lachte kurz auf - dabei ist die Situation des TSV 1860 München im Kampf um den Klassenverbleib ernst wie selten zuvor. "Ich hoffe, dass ich dann noch lebe", antwortete der Coach grinsend auf die Frage, was er dann am Tag nach dem Relegations-Rückspiel gegen Jahn Regensburg machen werde. Am Dienstag (18 Uhr/ARD) geht es für die "Löwen" um alles. Bei einer Heimpleite droht der Existenz gefährdende Absturz, und zu allem Überfluss sorgte just am Vortag auch noch Investor Hasan Ismaik für Aufsehen.

Um das Horrorszenario zu vermeiden, müssen die Sechziger nach einem schmeichelhaften 1:1 im ersten Duell nun gewinnen oder zumindest 0:0 spielen. Die Ausgangslage ist trügerisch, und das trotz des wichtigen Auswärtstores in der Oberpfalz und mehr als 60 000 erwarteten Fans vor einer Relegations-Rekordkulisse. "Wir dürfen nicht versuchen, ein 0:0 über die Bühne zu bringen und auf Zeit zu spielen. Aber wir dürfen auch nicht überdreht ins Spiel gehen und zu wild sein", mahnte der Trainer und resümierte: "Die Einstellung ist fundamental."Derweil meldete sich Finanzier Ismaik nach eineinhalb Wochen Schweigen bei Facebook zu Wort. Allerdings nicht, um die Mannschaft vor dem wichtigste Spiel der Saison zur ermutigen oder anzustacheln, sondern um mal wieder gegen Medien und Vereinsvertreter zu schießen. Als Reaktion auf einen Bericht, wonach er bei einem Scheitern gegen Regensburg einen Weggang von 1860 erwägte, schrieb der Milliardär: "Es ist völlig an den Haaren herbeigezogen, dass ich im Abstiegsfall den TSV 1860 möglicherweise verlassen werde." Den Eintrag garnierte er mit einem vernichtenden Urteil. "Alles, was ich in den vergangenen Jahren unternommen habe, um den Verein voranzutreiben, ist auf allen Ebenen gescheitert", meinte er und kündigte "grundlegende Änderungen" an. Details verriet er nicht.