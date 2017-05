Chicago. Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat mit Chicago Fire nach der sieglosen Auswärtsreise einen klaren Heimerfolg in der Nordamerika-Liga MLS gefeiert. Chicago gewann 4:1 gegen Titelverteidiger Seattle Sounders, nachdem Schweinsteigers Team zuletzt aus drei Spielen auf fremden Plätzen nur einen Punkt geholt hatte. "Wir haben in der Halbzeit ein paar Dinge umgestellt, um besser zu spielen, und haben in der zweiten Halbzeit einen sehr guten Job gemacht", sagte Schweinsteiger. Nemanja Nikolic brachte die Gastgeber in der 25. Minute per Elfmeter in Führung. Nur drei Minuten später glich Clint Dempsey aus. Accam (60.) sowie ein Doppelschlag von Luis Solignac (73.) und erneut Nikolic bescherten Chicago vor 20 153 den vierten Sieg im fünften Heimspiel. "Ich hoffe, wir können dieses Niveau halten", sagte Schweinsteiger.