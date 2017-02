Halle. (dpa) Der SSV Jahn Regensburg sichert sich auf dem Weg zum Klassenverbleib in der 3. Fußball-Liga Punkt um Punkt. Das überraschende 1:1 (0:1) der Oberpfälzer am Samstag beim Halleschen FC bedeutete bereits das dritte Rückrunden-Remis in Serie. In der gesamten Hinserie hatte das Team von Trainer Heiko Herrlich insgesamt nur dreimal unentschieden gespielt.

Benjamin Pintol brachte Halle kurz vor der Pause in Führung. Marco Grüttner rettete den ersatzgeschwächten Regensburgern in der 82. Minute durch sein neuntes Saisontor vor 5683 Zuschauern den Punkt.

"Ich weiß, dass wir im Kader auch Spieler hintendran haben, die um ihre Chance kämpfen, die sofort da sind. Das hat man heute gesehen", sagte Trainer Heiko Herrlich. Wieder einmal zeigte sein Team eine gute Moral und kämpfte sich nach einem Rückstand zurück. In der Tabelle belegt Regensburg mit acht Siegen, sechs Remis und acht Niederlagen bei fast ausgeglichener Tordifferenz den elften Platz.