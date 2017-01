Kitzbühel/Garmisch-Partenkirchen. Felix Neureuther hatte in Kitzbühel den Sieg im Visier - Viktoria Rebensburg war im Heimrennen in Garmisch auf bestem Weg zum Podium. Am Ende eines ereignisreichen Sonntages zogen die beiden besten deutschen Skirennfahrer dann aber enttäuscht von dannen. Bevor Neureuther nach einem verpatzten Finale beim Weltcup-Slalom auf dem Ganslernhang immerhin noch einen sechsten Platz geholte hatte, war Rebensburg beim Super-G ausgeschieden und hatte das zweite Top-3-Resultat innerhalb von 24 Stunden verpasst.

Gegen den Marcel war heute kein Kraut gewachsen. Felix Neureuther

Für die große Show sorgten andere, allen voran Marcel Hirscher mit einem famosen Heimsieg. Der Österreicher raste in einem wilden Finale noch von Rang neun im ersten Lauf ganz nach vorne und feierte seinen 20. Slalom-Sieg. "Mehr Gas geben kann ich nicht mehr", berichtete der Ski-Star danach. "Gegen den Marcel war heute kein Kraut gewachsen", lobte Neureuther. "Das war eine sensationelle Fahrt, so wie man es von ihm kennt." Hirscher baute seine Führung in der Gesamtwertung aus und übernahm auch Rang eins im Slalom-Klassement vom Norweger Henrik Kristoffersen, der überraschend im ersten Lauf ausgeschieden war.Nicht minder beeindruckend war vor Tausenden Zuschauern in Kitzbühel die Leistung von Dave Ryding, der nur von Hirscher geschlagen wurde und als erster Brite in der Weltcup-Historie auf ein Slalom-Podest fuhr. "Das Podium zu erreichen ist ein Traum", sagte Ryding im ORF. Nach dem ersten Lauf hatte er sogar geführt.Viktoria Rebensburg braucht gute Resultate für das notwendige Selbstvertrauen auf dem Weg zur erhofften WM-Medaille. In der Abfahrt am Samstag gelang das mit Rang drei hervorragend - als Mitfavoritin auf den Sieg und mit zweitbester Zwischenzeit verpasste sie im Super-G tags darauf aber kurz vor dem Ziel ein Tor. "Es tut schon sehr weh", sagte sie nach dem Aus. "Wenn man sich die Rückstände ansieht, wäre es in Richtung zweiter Platz gegangen", meinte die Oberbayern nach dem dritten Super-G-Sieg in Serie von Lara Gut aus der Schweiz.Für die Comeback-Story des Wochenende hatte schon am Samstag Lindsey Vonn gesorgt, als sie in ihrem zweiten Rennen nach einer elfmonatigen Verletzung sensationell gewann. Die Wiederholung des Coups im Super-G blieb ihr verwehrt, sie wurde nur Neunte. "Vielleicht brauche ich noch ein bisschen mehr Training", sagte Vonn.Bei den Männern überzeugte am Samstag bei der legendären Abfahrt auf der Streif nur Sander, auch wenn der Ennepetaler trotz seiner ersten Abfahrts-Punkte in diesem Winter meinte: "Eigentlich müsste ich zufrieden sein, wenn man die Platzierung anschaut. Das bin ich aber nicht, denn es war mehr drin." Zum Sieger der wichtigsten Weltcup-Abfahrt des Jahres krönte sich Dominik Paris, der die starken Franzosen Valentin Giraud Moine und Johan Clarey auf die Plätze verwies.