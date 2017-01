Schladming. Für Felix Neureuther endete die WM-Generalprobe im Slalom mit einer harten Landung im Schnee und dem bitteren dritten Ausfall des Winters. Beim legendären Flutlichtrennen in Schladming unterlief Deutschlands bestem Skirennfahrer am Dienstagabend wie im vergangenen Jahr ein Einfädler im Finale. "Es war ein bisschen Hop oder Top", sagte er. Bei der Siegerehrung für den überragenden Henrik Kristoffersen aus Norwegen, Marcel Hirscher aus Österreich (+0,09 Sekunden) und den Russen Alexander Choroschilow auf Rang drei war Neureuther erneut nur Zuschauer. Schon in Val d'Isère und Madonna di Campiglio war der 32-Jährige ausgeschieden.

Sorgen um seine WM-Form machte sich Neureuther dennoch keine. "Das sagt gar nichts aus. Das Gefühl ist trotzdem ein gutes", sagte Neureuther in Österreich. "Ich habe probiert Gas zu geben und dann leider eingefädelt." Er habe den Schwung etwas zu früh angezogen "und dann hat es schon Peng gemacht". Bester Vertreter des Deutschen Skiverbands (DSV) war deswegen überraschend Stefan Luitz auf Platz 14. Vor der WM stehen für die deutschen Techniker noch zwei Rennen an, am Sonntag der Riesenslalom in Garmisch-Partenkirchen und am nächsten Dienstag der Parallel-Torlauf als City-Event in Stockholm.Viktoria Rebensburg hat im letzten Riesenslalom vor den Weltmeisterschaften einen Podestplatz klar verpasst und die Generalprobe in ihrer Lieblingsdisziplin vermasselt. Bei der Weltcup-Premiere am Kronplatz in Südtirol kam Deutschlands beste Skirennfahrerin am Dienstag nur auf Rang zehn. Von Rang sechs war die Olympiasiegerin von 2010 auf der anspruchsvollen Piste noch zurückgefallen. Auf Siegerin Federica Brignone aus Italien fehlten der einzigen deutschen Starterin 1,79 Sekunden.ErgebnisseWeltcup in Kronplatz/ItalienDamen, Riesenslalom: 1. Federica Brignone (Italien) 2:10,05 Min. (1:02,17 Min./1:07,88 Min.); 2. Tessa Worley (Frankreich) +0,55 (1:02,32/1:08,28); 3. Marta Bassino (Italien) +0,57 (1:02,43/1:08,19); 4. Lara Gut (Schweiz) +0,76 (1:02,63/1:08,18); 5. Mikaela Shiffrin (USA) +1,09 (1:03,60/1:07,54) ... 10. Viktoria Rebensburg (Kreuth) +1,79 (1:03,07/1:08,77). Weltcup-Gesamtwertung: 1. Shiffrin 1053 Pkt.; 2. Gut 923; 3. Worley 688; 4. Sofia Goggia (Italien) 629 ... 12. Rebensburg 348Weltcup in SchladmingHerren, Slalom: 1. Henrik Kristoffersen (Norwegen) 1:39,83 Min. (50,84 Sek./48,99 Sek.); 2. Marcel Hirscher (Österreich) +0,09 (51,36/48,56); 3. Alexander Choroschilow (Russland) +0,63 (51,90/48,56); 4. Julien Lizeroux (Frankreich) +1,53 (52,05/49,31); 5. Stefano Gross (Italien) +1,54 (52,02/49,35) ... 14. Stefan Luitz (Bolsterlang) +2,89 (53,85/48,87); 16. Linus Straßer (München) +2,98 (53,84/48,97); 26. Dominik Stehle (Obermaiselstein) +40,85 (53,78/1:26,90); Felix Neureuther (Garmisch-Partenkirchen) ausgeschieden (52,19)