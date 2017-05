Lindlar. Bei bestem Wettkampfwetter starteten die Sommerbiathleten beim ISSF Target Sprint im Sportzentrum Lindlar/Rheinischer Schützenbund. Nach dem ersten Qualifikationsrennen in Starzach mussten auch hier wichtige Punkte für die bevorstehende Weltmeisterschaft in Suhl erkämpft werden. Kerstin Schmidt aus Siegritz belegte den zweiten Rang und holte wichtige Punkte für eine Nominierung.

Zehn Vorläufe in vier Wettkampfklassen waren erforderlich, damit unter den 85 Teilnehmern die Starter der Finalrennen ermittelt werden konnten. Bei den Damen kam es zu einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Anita Flack von der HSG München und Kerstin Schmidt von Edelweiß Siegritz. Nach dem ersten Schießen ging Flack in Führung. Schmidt hielt mit einem fehlerfreien Schießen als Zweite den Anschluss.Beim zweiten Schießen waren die beiden Führenden gleichzeitig am Stand. Trotz eines guten Schlussspurts konnte die 24-jährige Kerstin Schmidt die Münchnerin nicht mehr einholen. Am Ende gewann Anita Flack in 5:07 Minuten mit einem Vorsprung von 2,2 Sekunden vor Kerstin Schmidt. Nach weiteren sechs Sekunden folgte Jana Landwehr vom BSG Huckarde auf dem 3. Platz vor Judith Wagner aus Starzach.Mit den gesammelten Punkten aus nunmehr zwei Wettkämpfen geht es am 11. Juni in Hannover zum letzten Qualifikationslauf vor der WM in Suhl, die am 22. Juni beginnt.