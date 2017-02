Düsseldorf. (ots) Olympiasieger Eric Frenzel wurmt, dass ihm trotz seiner Erfolge in der Nordischen Kombination der Titel "Sportler des Jahres" noch fehlt. "Naja, ich hatte ja schon 2014 ein bisschen damit geliebäugelt, denn natürlich ist das eine prestigeträchtige Auszeichnung, aber gut, dann wurde es eben Robert Harting für seinen Europameistertitel. Ich kann auch in diesem Jahr nicht mehr tun, als meine bestmögliche Leistung zu bringen", sagte der 28-Jährige der "Rheinischen Post". Frenzel, Olympiasieger von Sotschi 2014, dreifacher Weltmeister und seit 2013 vierfacher Gesamtweltcup-Sieger, kann bei der WM in Lahti mit zwei Medaillen zum erfolgreichsten deutschen WM-Kombinierer aufsteigen.